  • Амстердам хотят лишить знаменитой достопримечательности
    Фото: Matt Rubens/Flickr.com
  • Амстердам хотят лишить знаменитой достопримечательности
    Фото: Pixabay.com
  • Амстердам хотят лишить знаменитой достопримечательности
    Фото: Mister No/Wikipedia
Жизнь планеты

Амстердам хотят лишить знаменитой достопримечательности

Власти Амстердама решают, убрать ли с улиц знаменитую инсталляцию I amsterdam: идея привлечения туристов уже не кажется городу заманчивой.
Анастасия Баринова
29 октября 2018 в 21:01
В 2004 году на площади Музейплейн (что напротив Рейксмюсеум) были установлены бело-красные буквы I amsterdam. Эта надпись трудно не заметить: её размеры – 23,5 метра в длину и 2 с лишним – в высоту. Похожая инсталляция встречает прибывающих в аэропорт Схипхол, третью (поменьше) можно найти во внутреннем дворе Исторического музея Амстердама. Наконец, ещё один набор букв кочует по городу, «принимая участие» в фестивалях и ярмарках.

14 лет назад голландская столица уступала другим в большинстве рейтингов: как лучшее место для жизни, туризма или бизнеса. Слоган был призван объединить жителей и путешественников, дать им возможность почувствовать себя частью города и сделать снимки на память.

С тех под ситуация изменилась кардинально: теперь Амстердам изнемогает от растущего турпотока. 2016 году его посетили 17 млн туристов, в 2018 (по предварительным расчётам) – 18,5 миллионов. В 2025 ожидают 23 миллионов. При этом число жителей столицы – около 850 000 человек.

 В июле пост мэра Амстердама заняла бывший лидер партии GroenLinks – Фемке Халсема (Femke Halsema). Она считает, что городу больше не нужно продвижение и новые маркетинговые акции, а со старыми пришло время покончить.

По её мнению, жители столицы «хотят вернуть себе контроль над городом», а любой маркетинг Амстердама позиционирует его «как продукт, выставленный на продажу». Соответствующее обращение было поддержано городским советов. Противники идеи говорят о том, что это бессмысленный шаг в борьбе за уменьшение числа туристов: когда люди выбирают столицу Нидерландов в качестве направления для отдыха, они интересуются не красно-белыми буквами, а достопримечательностями города.

Кроме того, наличие туристической инсталляции возле популярного музея позволяет «сконцентрировать» мешающих горожанам гостей в одном месте. Сами голландцы тоже не поддержали инициативу мэра, однако вопрос остается открытым. Финальное голосование состоится в ноябре.

Узнайте о других изменениях, которые ждут гостей Амстердама.

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