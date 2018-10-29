Амстердам хотят лишить знаменитой достопримечательности
14 лет назад голландская столица уступала другим в большинстве рейтингов: как лучшее место для жизни, туризма или бизнеса. Слоган был призван объединить жителей и путешественников, дать им возможность почувствовать себя частью города и сделать снимки на память.
С тех под ситуация изменилась кардинально: теперь Амстердам изнемогает от растущего турпотока. 2016 году его посетили 17 млн туристов, в 2018 (по предварительным расчётам) – 18,5 миллионов. В 2025 ожидают 23 миллионов. При этом число жителей столицы – около 850 000 человек.
В июле пост мэра Амстердама заняла бывший лидер партии GroenLinks – Фемке Халсема (Femke Halsema). Она считает, что городу больше не нужно продвижение и новые маркетинговые акции, а со старыми пришло время покончить.
По её мнению, жители столицы «хотят вернуть себе контроль над городом», а любой маркетинг Амстердама позиционирует его «как продукт, выставленный на продажу». Соответствующее обращение было поддержано городским советов. Противники идеи говорят о том, что это бессмысленный шаг в борьбе за уменьшение числа туристов: когда люди выбирают столицу Нидерландов в качестве направления для отдыха, они интересуются не красно-белыми буквами, а достопримечательностями города.
Кроме того, наличие туристической инсталляции возле популярного музея позволяет «сконцентрировать» мешающих горожанам гостей в одном месте. Сами голландцы тоже не поддержали инициативу мэра, однако вопрос остается открытым. Финальное голосование состоится в ноябре.
Узнайте о других изменениях, которые ждут гостей Амстердама.
По её мнению, жители столицы «хотят вернуть себе контроль над городом», а любой маркетинг Амстердама позиционирует его «как продукт, выставленный на продажу». Соответствующее обращение было поддержано городским советов. Противники идеи говорят о том, что это бессмысленный шаг в борьбе за уменьшение числа туристов: когда люди выбирают столицу Нидерландов в качестве направления для отдыха, они интересуются не красно-белыми буквами, а достопримечательностями города.
Кроме того, наличие туристической инсталляции возле популярного музея позволяет «сконцентрировать» мешающих горожанам гостей в одном месте. Сами голландцы тоже не поддержали инициативу мэра, однако вопрос остается открытым. Финальное голосование состоится в ноябре.
Узнайте о других изменениях, которые ждут гостей Амстердама.