  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: darwin Bell/Wikipedia
  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: Pixabay.com
  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: Pixabay.com
  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: vaidehi shah/Flickr.com
  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: Pixabay.com
  • Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик
    Фото: ЕС
Жизнь планеты

Коктейли без соломинок: Евросоюз почти полностью запретит пластик

Европарламент проголосовал за запрет использования множества привычных пластиковых предметов. Подготовка к реализации этого плана займет несколько лет.
Анастасия Баринова
26 октября 2018 в 15:25
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Ежегодно в европейские воды попадает около 150 000 тонн пластика. До 85% всего мусора на пляжах EC является пластиковым, при этом 20% от общего объема загрязнения приходится на бутылки и их крышки. Остальные пластиковые предметы – такие, как пакеты, одноразовая посуда или соломинки для напитков – вносят столь же весомый вклад в разрушение экологии. Посмотрите, что происходит с «безобидной» ватной палочкой в дикой природе. Дискуссии о проблеме пластиковых отходов ведутся уже давно, и отдельные регионы – как во всем мире, так и в Европе – вводят те или иные ограничения на производство и использование предметов из пластика. Но все это не приводит к ощутимым результатам: по подсчетам экспертов, к середине века в океане будет больше синтетики, чем рыбы. В мае 2018 года вопрос был поднят на уровне всего ЕС, а 24 октября прошло историческое голосование: Европейский парламент подавляющим большинством (571/53 ) одобрил меры, которые приведут к существенному уменьшению объема пластикового загрязнения.

Под запрет попали не только полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки: список предметов достаточно велик. Но если одноразовые стаканчики или пакеты можно производить из экологически чистых материалов, то для ряда вещей (ватные палочки, держатели для воздушных шариков, пластиковые вилки и ложки, соломинки и палочки для коктейлей) парламентарии альтернативы не видят, и к 2021 году те будут полностью запрещены на территории ЕС, включая Великобританию, поскольку она принимала участие в решении до выхода из союза.

Использование пластиковой упаковки для портящихся пищевых продуктов признано целесообразным, но и ее объем должен быть сокращен на 25% к 2025 году. К этому же времени страны-участницы программы должны научиться перерабатывать не менее 90% пластиковых бутылок. Производителей сигарет обяжут снизить количество пластика в фильтрах сначала на 50%, а к 2030 году – на 80%. Принятый на днях документ пройдет еще несколько этапов согласования (первое из них намечено на ноябрь), но на них ожидается всего лишь уточнение отдельных деталей. В целом программа поддержана всем Европейским Союзом. Узнайте о том, как с пластиком борются в Африке.

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