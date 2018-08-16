Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
Женщина основала в честь покойного мужа библиотеку – в фонде более 5000 книг; она продолжает работу в баре, который открыл ее супруг, а также является мэром населенного пункта. Для того, чтобы Монови не исчез с карт и из государственных реестров, она своевременно заполняет необходимые документы, платит налоги, продлевает лицензии на алкоголь и табак. Со своей стороны государство выделяет субсидии, которые направляются на уличное освещение и другие нужды. У Элси есть двое взрослых детей, и она может уехать к ним в любой момент, но не хочет этого: ведь тогда ей придется начинать жизнь с нуля и заводить новых друзей, тогда как в Монови не приходится скучать: в 9 утра его единственная жительница открывает бар и ждет посетителей. Помимо дальнобойщиков или знакомых из соседних населенных пунктов, заезжающих ее проведать, в баре бывают путешественники со всего мира.
Популярность деревни (а с ней и ее доходы) вышла на новый уровень после того, как одна из сетей фаст-фуда решила разместить здесь рекламу. Наличие большого числа гостей в сочетании с незанятыми площадями позволили установить в Монови огромный рекламный постер, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим размерам.
До 2012 года в США был еще один населенный пункт с таким же числом жителей – Буфорд в штате Вайоминг. Однако его последний обитатель Дон Саммонс уехал в более людное место, продав городок инвесторам из Вьетнама за 900 тысяч долларов. Это стало концом Буфорда: новый владелец не собирался здесь жить, а планировал использовать его как рекламу для своей марки кофе, переименовав его в PhinDeli Town Buford. Однако в эти дни судьба Буфорда плачевна, и ему требуется новый бизнес-план. Вьетнамский бизнесмен сдал городские площади в аренду и практически забыл о своем вложении, но люди, пытавшиеся привлечь сюда туристов, не смогли этого сделать. Теперь здания ветшают, поскольку доходов не хватает даже на текущий ремонт или вывоз мусора. Поэтому Монови остается единственным популярным городом с единственным жителем. Узнайте о жизни полузаброшенной японской деревни.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
nbd. thanks @key_r_a @jaredkozel and @moxieusa for including me in this project!
Публикация от Barry Sonders (@bsond) 16 Авг 2018 в 11:14 PDT
До 2012 года в США был еще один населенный пункт с таким же числом жителей — Буфорд в штате Вайоминг. Однако его последний обитатель Дон Саммонс уехал в более людное место, продав городок инвесторам из Вьетнама за 900 тысяч долларов. Это стало концом Буфорда: новый владелец не собирался здесь жить, а планировал использовать его как рекламу для своей марки кофе, переименовав его в PhinDeli Town Buford. Однако в эти дни судьба Буфорда плачевна, и ему требуется новый бизнес-план. Вьетнамский бизнесмен сдал городские площади в аренду и практически забыл о своем вложении, но люди, пытавшиеся привлечь сюда туристов, не смогли этого сделать. Теперь здания ветшают, поскольку доходов не хватает даже на текущий ремонт или вывоз мусора. Поэтому Монови остается единственным популярным городом с единственным жителем. Узнайте о жизни полузаброшенной японской деревни.