  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: newsgur/Instagram
  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: shanshan_huang91/Instagram
  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: mgarner08/Instagram
  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: lex_lai/Instagram
  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: ncarbonephotos/Instagram
  • Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница
    Фото: mrcarlosgonzati/Instagram
Жизнь планеты

Самый малонаселенный пункт США и его единственная жительница

Процесс урбанизации затрагивает всю планету: люди покидают деревни и уезжают в мегаполисы. Чаще всего населенные пункты пустеют и превращаются в руины, но Небраска показывает другой пример.
Анастасия Баринова
25 октября 2018 в 14:55
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В округе Бойд штата Небраска находится городок Монови (Monowi) – самый малонаселенный пункт США. В лучшие времена – 30-е года прошлого века – здесь насчитывалось 150 жителей, а теперь в Монови живет лишь один человек – 84-летняя Элси Эйлер (Elsie Eiler). Ее муж умер в 2004 году; с тех пор она осталась в деревне одна, но вовсе не от безысходности: Элси нравится и место, и возможности, которые оно открывает.

Женщина основала в честь покойного мужа библиотеку – в фонде более 5000 книг; она продолжает работу в баре, который открыл ее супруг, а также является мэром населенного пункта. Для того, чтобы Монови не исчез с карт и из государственных реестров, она своевременно заполняет необходимые документы, платит налоги, продлевает лицензии на алкоголь и табак. Со своей стороны государство выделяет субсидии, которые направляются на уличное освещение и другие нужды. У Элси есть двое взрослых детей, и она может уехать к ним в любой момент, но не хочет этого: ведь тогда ей придется начинать жизнь с нуля и заводить новых друзей, тогда как в Монови  не приходится скучать: в 9 утра его единственная жительница открывает бар и ждет посетителей. Помимо дальнобойщиков или знакомых из соседних населенных пунктов, заезжающих ее проведать, в баре бывают путешественники со всего мира.

Популярность деревни (а с ней и ее доходы) вышла на новый уровень после того, как одна из сетей фаст-фуда решила разместить здесь рекламу. Наличие большого числа гостей в сочетании с незанятыми площадями позволили установить в Монови огромный рекламный постер, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса благодаря своим размерам.
До 2012 года в США был еще один населенный пункт с таким же числом жителей – Буфорд в штате Вайоминг. Однако его последний обитатель Дон Саммонс уехал в более людное место, продав городок инвесторам из Вьетнама за 900 тысяч долларов. Это стало концом Буфорда: новый владелец не собирался здесь жить, а планировал использовать его как рекламу для своей марки кофе, переименовав его в PhinDeli Town Buford. Однако в эти дни судьба Буфорда плачевна, и ему требуется новый бизнес-план. Вьетнамский бизнесмен сдал городские площади в аренду и практически забыл о своем вложении, но люди, пытавшиеся привлечь сюда туристов, не смогли этого сделать. Теперь здания ветшают, поскольку доходов не хватает даже на текущий ремонт или вывоз мусора. Поэтому Монови остается единственным популярным городом с единственным жителем. Узнайте о жизни полузаброшенной японской деревни.

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