  • Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты
    Фото: US Fish and Wildlife Service
  • Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты
    Гавайский тюлень-монах Фото: US Fish and Wildlife Service
  • Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты
    Зеленая черепаха Фото: Brocken Inaglory/Wikipedia
Жизнь планеты

Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты

О разрушении острова стало известно благодаря спутниковым снимкам.
Анастасия Баринова
24 октября 2018 в 18:07
14
В конце сентября-начале октября в Тихом океане бушевал тропический циклон «Валака». Его скорость достигала 260 км/ч.

  • Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты
    Ураган Валака, 1 октября. Фото: NASA

Ураган прошел мимо густонаселенных территорий, но нанес ущерб экосистеме. Изучая спутниковые снимки, специалисты обнаружили исчезновение острова Ист-Айленд, находившегося на северо-западе Гавайского архипелага, в атолле Френч-Фригат-Шолс.
Песчано-гравийный остров размером 1000х120 метров был частью национального морского памятника Папаханаумокуакеа – заповедной территории, входящей в список объектов Всемирного наследия.

Единственные обитатели острова – птицы и звери. Здесь выводили потомство редкие гавайские тюлени-монахи (лат. Neomonachus schauinslandi) и откладывали яйца морские зеленые черепахи (лат. Chelonia mydas). И хотя непосредственно из-за шторма популяции этих зверей не исчезли – её представителям придется искать новые места обитания и гнездования.

По мнению климатолога университета штата Гавайи Чипа Флетчера (Chip Fletcher), Ист-Айленд, как и многие другие участки суши, в ближайшие десятилетия неминуемо должен был исчезнуть из-за подъема уровня Мирового океана. Однако из-за урагана это случилось в одночасье.


Тоже интересно

В США создан крупнейший морской заповедник в мире

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
Ад, где рождаются райские птицы
Ад, где рождаются райские птицы
20 городов для осеннего отдыха
20 городов для осеннего отдыха