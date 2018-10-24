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Куда исчез гавайский остров: вид с орбиты
О разрушении острова стало известно благодаря спутниковым снимкам.
Анастасия Баринова
24 октября 2018 в 18:07
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В конце сентября-начале октября в Тихом океане бушевал тропический циклон «Валака». Его скорость достигала 260 км/ч.
Ураган прошел мимо густонаселенных территорий, но нанес ущерб экосистеме. Изучая спутниковые снимки, специалисты обнаружили исчезновение острова Ист-Айленд, находившегося на северо-западе Гавайского архипелага, в атолле Френч-Фригат-Шолс.
Песчано-гравийный остров размером 1000х120 метров был частью национального морского памятника Папаханаумокуакеа – заповедной территории, входящей в список объектов Всемирного наследия.
Единственные обитатели острова – птицы и звери. Здесь выводили потомство редкие гавайские тюлени-монахи (лат. Neomonachus schauinslandi) и откладывали яйца морские зеленые черепахи (лат. Chelonia mydas). И хотя непосредственно из-за шторма популяции этих зверей не исчезли – её представителям придется искать новые места обитания и гнездования.
По мнению климатолога университета штата Гавайи Чипа Флетчера (Chip Fletcher), Ист-Айленд, как и многие другие участки суши, в ближайшие десятилетия неминуемо должен был исчезнуть из-за подъема уровня Мирового океана. Однако из-за урагана это случилось в одночасье.
Ураган прошел мимо густонаселенных территорий, но нанес ущерб экосистеме. Изучая спутниковые снимки, специалисты обнаружили исчезновение острова Ист-Айленд, находившегося на северо-западе Гавайского архипелага, в атолле Френч-Фригат-Шолс.
Песчано-гравийный остров размером 1000х120 метров был частью национального морского памятника Папаханаумокуакеа – заповедной территории, входящей в список объектов Всемирного наследия.
Единственные обитатели острова – птицы и звери. Здесь выводили потомство редкие гавайские тюлени-монахи (лат. Neomonachus schauinslandi) и откладывали яйца морские зеленые черепахи (лат. Chelonia mydas). И хотя непосредственно из-за шторма популяции этих зверей не исчезли – её представителям придется искать новые места обитания и гнездования.
По мнению климатолога университета штата Гавайи Чипа Флетчера (Chip Fletcher), Ист-Айленд, как и многие другие участки суши, в ближайшие десятилетия неминуемо должен был исчезнуть из-за подъема уровня Мирового океана. Однако из-за урагана это случилось в одночасье.