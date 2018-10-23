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Самый длинный мост над водой открыт в Китае: видео
23 октября в Китае официально открыли мост, связывающий Гонконг, Чжухай и Макао.
Анастасия Баринова
23 октября 2018 в 12:45
Идея строительства моста между крупнейшими городами региона впервые прозвучала в конце 1980-х годов, но ее реализация началась лишь в 2009 году. Последняя опора моста была установлена в июне 2016 года, крупнейший тоннель был закончен в мае 2017 года, а основная часть моста — в июле 2017 года. Его общая длина составляет 55 км. Сюда входит 22,9-километровый главный мост и три секции вантовых мостов с пролетами длиной от 280 до 460 метров. 6,7-километровый подводный туннель, созданный на глубине 48 метров между искусственными островами, позволит осуществлять судоходство по дельте Жемчужной реки в прежнем режиме. Мост в форме латинской буквы «Y» позволил сократить время в пути между Гонконгом и Чжухаем (городской округ на южном берегу китайской провинции Гуандун) с трех часов до 30 минут. Впрочем, это не самый длинный мост в мире: рекорд принадлежит 165-километровому Даньян-Куньшаньский виадуку в Китае, однако он по большей частью проходит над сушей и является частью железнодорожной сети. Самым длинным мостом через водные пространства до настоящего времени считался Циндаоский: 42,5 км. Открытие моста Гонконг-Чжухай-Макао неоднократно откладывалось из-за множества проблем: от ранений и гибели рабочих до перерасхода бюджета. После окончания строительства выяснилось, что отчеты о безопасности были подделаны и проверки начались снова. В результате церемония ввода конструкции в строй состоялась лишь 23 октября 2018 года. Скорость движения по мосту и тоннелю ограничена 100 км в час. Мост преимущественно будет использоваться автобусами. Въезд такси запрещен, а жители региона могут попробовать оформить специальное разрешение. Однако его получит крайне мало людей: квота для Гонконга составляет 10 000, для Макао – всего 300. Всем остальным придется оставлять машину на парковке и пользоваться автобусами. При поездках между Гонконгом и континентальной частью потребуется пройти пограничный контроль: для этого на мосту оборудовано два пункта. Узнайте о прежнем мосте-рекордсмене.