Жизнь планеты

Строители храма Саграда-Фамилия оштрафованы на 36 миллионов евро

Антонио Гауди не успел при жизни закончить работу над храмом Саграда-Фамилия в Барселоне. Продолжая дело великого архитектора, его последователи невольно оказались нарушителями закона.
Анастасия Баринова
22 октября 2018 в 15:30
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  • Строители храма Саграда-Фамилия оштрафованы на 36 миллионов евро
    Фото: Patrice_Audet / Pixabay.com
Строительство Искупительного храма Святого Семейства (Саграда-Фамилия) в Барселоне началось в 1882 году. По замыслу горожан и церковных властей того времени, все работы должны были вестись исключительно за счет частных пожертвований. Однако и в XXI веке храм остается незавершенным: после смерти архитектора Антонио Гауди в 1926 году непрерывному строительству помешали войны, сложность проекта и другие причины.

Выдающуюся достопримечательность посещает около 4,5 миллионов человек ежегодно; прибыль достигает 50 миллионов евро. В своем окончательном виде храм должен предстать в 2026 году – в столетний юбилей со дня смерти Гауди. Не дожидаясь этого, городские власти напомнили администрации знаменитого долгостроя о том, что работы ведутся без лицензии. Более того: Гауди был так увлечен своим проектом, что не завершил все необходимые документальные процедуры, и до настоящего времени здание не включено в реестр недвижимости, а у собственников есть только подтверждение на право владения земельным участком. После переговоров, которые велись с 2015 года, сторонам удалось прийти к историческому соглашению.

Руководство храма должно выплатить мэрии 36 миллионов евро, которые будут направлены на благоустройство прилегающего района и его транспортной инфраструктуры. 136 лет назад Гауди реализовал свой смелый проект на участке в нескольких километрах от города, а сейчас район Эшампле, где возводится Саграда-Фамилия, является одним из самых густонаселенных в Барселоне. Помимо церкви, здесь много других памятников, привлекающих около 20 миллионов человек в год.
Администрация долгостроя, получив долгожданное разрешение, продолжит работы, выплачивая штраф в течение десяти лет.

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