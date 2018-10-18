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Контрасты осенней погоды в России
Пока Европейская часть страны радуется теплым дням — на восток уже пришли настоящие сибирские морозы.
Анастасия Баринова
18 октября 2018 в 18:42
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По данным Гидрометцентра, 17 октября в Оймяконском улусе Республики Саха (Якутия) столбик термометра опустился до -31,6 °С, а в самом Оймяконе было значительно теплее – всего -23,7 °С. Различия связаны с особенностями рельефа: осенью установленные на возвышенностях метеостанции показывают здесь более низкие температуры по сравнению со станциями в низинах. Однако зимой сибирский антициклон достигает максимального развития, и тогда на высокогорьях температура воздуха выше. При этом -31 °C для региона, известного как «Полюс холода», не рекорд: в отдельные годы в октябре здесь фиксировалось и -40 °C. Сразу в нескольких областях южной Сибири 15 октября выпал первый снег. Непогода накрыла Челябинскую, Новосибирскую, Омскую, Томскую области и Алтай. Обвал арктического холода сопровождался сильным ветром до 25 м/с.
Зато на крайнем севере Европейской России, в Мурманске, были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха. 14 октября столбик термометра поднялся +10,4 °C, а 15 октября – до +13,9 °C. Предыдущий рекорд этих осенних дней, +10,2 °C, был поставлен в далеком 1944 году.
Значения средней суточной температуры во многих регионах превышали климатическую норму на 6-7 °C. В Центральном федеральном округе 16 октября воздух днем прогревался до +19…+22 °C; в столице Республики Тыва, Кызыле, 13 октября был зафиксирован показатель +20,2 °C. В Москве 18 октября температура повысилась до +17,9 °C – это побило рекорд, который держался с 1967 года (+17,5 °C).
Но комфортная пора золотой осени все же близится к завершению: столбики термометров вскоре начнут опускаться. Уже в субботу, 20 октября, дневная температура в Москве не превысит +11 °C, а на 23 октября синоптики прогнозируют осадки и до +10 °C. Посмотрите на онлайн-карту, которая показывает, как меняются климатические условия нашей планеты.
Зато на крайнем севере Европейской России, в Мурманске, были обновлены абсолютные максимумы температуры воздуха. 14 октября столбик термометра поднялся +10,4 °C, а 15 октября – до +13,9 °C. Предыдущий рекорд этих осенних дней, +10,2 °C, был поставлен в далеком 1944 году.
Значения средней суточной температуры во многих регионах превышали климатическую норму на 6-7 °C. В Центральном федеральном округе 16 октября воздух днем прогревался до +19…+22 °C; в столице Республики Тыва, Кызыле, 13 октября был зафиксирован показатель +20,2 °C. В Москве 18 октября температура повысилась до +17,9 °C – это побило рекорд, который держался с 1967 года (+17,5 °C).
Но комфортная пора золотой осени все же близится к завершению: столбики термометров вскоре начнут опускаться. Уже в субботу, 20 октября, дневная температура в Москве не превысит +11 °C, а на 23 октября синоптики прогнозируют осадки и до +10 °C. Посмотрите на онлайн-карту, которая показывает, как меняются климатические условия нашей планеты.