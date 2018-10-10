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Третий пол узаконен в Нью-Йорке
Город Нью-Йорк присоединился к числу мест, где третий пол признан официально; такая система уже законодательно одобрена в нескольких странах и американских штатах.
Анастасия Баринова
10 октября 2018 в 19:45
По внешним анатомическим признакам люди делятся на два пола: мужской и женский. Однако в разных культурах есть представители «третьего пола», объединяющие мужскую и женскую природу. Их роль, статус и социальные функции различаются. У индейцев Северной Америки, например, были «бердаши», у аборигенов Полинезии – «фаафафине».
В российской истории сохранились имена людей, отрицавших свою гендерную принадлежность, – в частности, «кавалериста-девицы» Надежды Дуровой: уважая её заслуги, царь Александр I выдал ей документы на мужское имя.
В настоящее время все больше людей заявляет о своем несогласии с традиционным разделением полов. Законопроект о «третьем гендере» недавно рассмотрели власти Германии. Теперь эту идею поддержал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Он подписал документ, разрешающий указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Поправка в городской закон позволяет людям, которые не могут отнести себя к мужскому или женскому полу, изменить отметку М или F (Male, Мужской / Female, Женский) на гендерно-нейтральную литеру X. Никаких медицинских справок и подтверждений предъявлять не придётся. Однако родители не смогут назначить «третий пол» новорожденному; эта процедура – сугубо личное решение.
При этом в паспорте может быть указан либо мужской, либо женский пол – третьего не дано. По законам Нью-Йорка, его можно изменить на противоположный – но только после операции по смене пола.
Комментируя свое решение, Де Блазио говорит, что закон предоставляет жителям Нью-Йорка право «говорить правительству, кем они являются, а не наоборот». В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон это правило уже действует.
Бланк свидетельства о рождении из штата Вашингтон.
Правда, в штате Мэн разрешено вписывать «третий пол» только в водительские удостоверения, а в Нью-Джерси и Вашингтоне – только в свидетельство о рождении. На мировом уровне третий пол признан в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале, а также в Канаде.
В российской истории сохранились имена людей, отрицавших свою гендерную принадлежность, – в частности, «кавалериста-девицы» Надежды Дуровой: уважая её заслуги, царь Александр I выдал ей документы на мужское имя.
В настоящее время все больше людей заявляет о своем несогласии с традиционным разделением полов. Законопроект о «третьем гендере» недавно рассмотрели власти Германии. Теперь эту идею поддержал мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Он подписал документ, разрешающий указывать третий пол в свидетельстве о рождении. Поправка в городской закон позволяет людям, которые не могут отнести себя к мужскому или женскому полу, изменить отметку М или F (Male, Мужской / Female, Женский) на гендерно-нейтральную литеру X. Никаких медицинских справок и подтверждений предъявлять не придётся. Однако родители не смогут назначить «третий пол» новорожденному; эта процедура – сугубо личное решение.
При этом в паспорте может быть указан либо мужской, либо женский пол – третьего не дано. По законам Нью-Йорка, его можно изменить на противоположный – но только после операции по смене пола.
Комментируя свое решение, Де Блазио говорит, что закон предоставляет жителям Нью-Йорка право «говорить правительству, кем они являются, а не наоборот». В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон это правило уже действует.
Бланк свидетельства о рождении из штата Вашингтон.
Правда, в штате Мэн разрешено вписывать «третий пол» только в водительские удостоверения, а в Нью-Джерси и Вашингтоне – только в свидетельство о рождении. На мировом уровне третий пол признан в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале, а также в Канаде.
При этом в паспорте может быть указан либо мужской, либо женский пол — третьего не дано. По законам Нью-Йорка, его можно изменить на противоположный — но только после операции по смене пола.
Комментируя свое решение, Де Блазио говорит, что закон предоставляет жителям Нью-Йорка право «говорить правительству, кем они являются, а не наоборот». В американских штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон это правило уже действует.
Бланк свидетельства о рождении из штата Вашингтон.
Правда, в штате Мэн разрешено вписывать «третий пол» только в водительские удостоверения, а в Нью-Джерси и Вашингтоне — только в свидетельство о рождении. На мировом уровне третий пол признан в Австралии, Индии, Новой Зеландии, Непале, а также в Канаде.