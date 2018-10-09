  • Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи
    Фото: angela_nikolau/Instagram
  • Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи
    Фото: martinbennie/Instagram
  • Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи
    Фото: ericmorin6014/Instagram
Жизнь планеты

Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи

Селфи все чаще уносят жизни людей, и в основном — очень молодых. Самый крупный «смертельный улов» — в Индии, России, США и Пакистане.
Анастасия Баринова
9 октября 2018 в 16:20
4
Группа индийских ученых подсчитала, сколько смертей в мире происходит из-за неудачно выбранного места для селфи и слишком беспечного поведения людей. Ученые проанализировали упоминания в новостях и соцсетях ключевых слов – таких как selfie deaths; selfie accidents; selfie mortality; self photography deaths – за период с октября 2011 года по ноябрь 2017 года. Согласно этим данным, за шесть лет произошло 137 смертельных ситуаций, при которых погибло 259 человек.

Средний возраст жертв составил 23 года; подавляющее большинство из них, 72,5% – мужчины. Женщины реже готовы рисковать, хотя в целом делают гораздо больше селфи. В качестве самых распространенных причин смертей – утопление (70 жизней), ДТП (51) и падение с высоты (48). Чаще всего селфи становятся смертельными в Индии (159 человек), что объясняется населенностью страны и большой долей молодежи. Из-за популярности в Индии групповых селфи один несчастный случай нередко уносит сразу несколько жизней.

Остальные страны-лидеры исследования по количеству несчастных случаев в результате селфи, в отличие от Индии, имеют не столь высокие показатели: 16 человек в России, 14 в США, 11 в Пакистане.

  • Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи


Экспоненциальный рост несчастных случаев, связанных с селфи, наблюдался с 2014 по 2017 год. Это связано с широким распространением самого тренда селфи, улучшением функций и качества съемки фронтальной камеры, появлением штативов моноподов – селфи-палок, поощрением таких фотографий разнообразными конкурсами и призами. 

При всем трагизме ситуации, данные исследования содержат очень маленькие цифры: только в 2015 году сервис Google зафиксировал 24 миллиарда сделанных селфи. Ежедневно молодые люди от 18 до 24 лет делают в общей сложности около миллиона фотографий самих себя.  Тем не менее, необходимо помнить о потенциальной опасности, которую несет это занятие. Авторы исследования предлагают властям оценить подведомственные им территории и установить знаки, запрещающие делать селфи. Ученые также напоминают, что результаты их исследования показывают лишь «верхушку айсберга» – множество подобных событий не нашли отражения в официальной статистике, прессе или соцсетях, то есть итоговые данные должны быть значительно выше.

  • Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи


Специалисты МЧС России ранее разработали «памятку безопасного селфи»: в первую очередь, необходимо убедиться, что любая опасность находится на удалении. Также нельзя держать в руках острые предметы, нельзя одновременно вести транспортное средство. В памятке есть и другие важные рекомендации.

Узнайте, как можно сделать селфи с китом.

Тоже интересно

Селфи с китом в дикой природе: опыт дайвера

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»
Пилот ВВС США случайно «рассекретил» сверхтаинственный «самолет-шпион»
Тоже интересно
Свобода или селфи. Зачем лесорубы схватили ленивца
Свобода или селфи. Зачем лесорубы схватили ленивца
Спецпроект Nat-geo.ru и МТС
15 чемпионских фотографий на одной странице
15 чемпионских фотографий на одной странице