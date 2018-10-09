Выявлены страны-лидеры по смертям из-за селфи
Средний возраст жертв составил 23 года; подавляющее большинство из них, 72,5% – мужчины. Женщины реже готовы рисковать, хотя в целом делают гораздо больше селфи. В качестве самых распространенных причин смертей – утопление (70 жизней), ДТП (51) и падение с высоты (48). Чаще всего селфи становятся смертельными в Индии (159 человек), что объясняется населенностью страны и большой долей молодежи. Из-за популярности в Индии групповых селфи один несчастный случай нередко уносит сразу несколько жизней.
Остальные страны-лидеры исследования по количеству несчастных случаев в результате селфи, в отличие от Индии, имеют не столь высокие показатели: 16 человек в России, 14 в США, 11 в Пакистане.
Экспоненциальный рост несчастных случаев, связанных с селфи, наблюдался с 2014 по 2017 год. Это связано с широким распространением самого тренда селфи, улучшением функций и качества съемки фронтальной камеры, появлением штативов моноподов – селфи-палок, поощрением таких фотографий разнообразными конкурсами и призами.
При всем трагизме ситуации, данные исследования содержат очень маленькие цифры: только в 2015 году сервис Google зафиксировал 24 миллиарда сделанных селфи. Ежедневно молодые люди от 18 до 24 лет делают в общей сложности около миллиона фотографий самих себя. Тем не менее, необходимо помнить о потенциальной опасности, которую несет это занятие. Авторы исследования предлагают властям оценить подведомственные им территории и установить знаки, запрещающие делать селфи. Ученые также напоминают, что результаты их исследования показывают лишь «верхушку айсберга» – множество подобных событий не нашли отражения в официальной статистике, прессе или соцсетях, то есть итоговые данные должны быть значительно выше.
Специалисты МЧС России ранее разработали «памятку безопасного селфи»: в первую очередь, необходимо убедиться, что любая опасность находится на удалении. Также нельзя держать в руках острые предметы, нельзя одновременно вести транспортное средство. В памятке есть и другие важные рекомендации.
Узнайте, как можно сделать селфи с китом.
При всем трагизме ситуации, данные исследования содержат очень маленькие цифры: только в 2015 году сервис Google зафиксировал 24 миллиарда сделанных селфи. Ежедневно молодые люди от 18 до 24 лет делают в общей сложности около миллиона фотографий самих себя. Тем не менее, необходимо помнить о потенциальной опасности, которую несет это занятие. Авторы исследования предлагают властям оценить подведомственные им территории и установить знаки, запрещающие делать селфи. Ученые также напоминают, что результаты их исследования показывают лишь «верхушку айсберга» — множество подобных событий не нашли отражения в официальной статистике, прессе или соцсетях, то есть итоговые данные должны быть значительно выше.
Специалисты МЧС России ранее разработали «памятку безопасного селфи»: в первую очередь, необходимо убедиться, что любая опасность находится на удалении. Также нельзя держать в руках острые предметы, нельзя одновременно вести транспортное средство. В памятке есть и другие важные рекомендации.
Узнайте, как можно сделать селфи с китом.