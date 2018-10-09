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Танцующие синие огни над Москвой: разгадка
6 октября над Москвой можно было видеть «танцующие» огни синего цвета. Единственной версией очевидцев был НЛО.
Анастасия Баринова
9 октября 2018 в 13:06
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Автор назвал свое видео «НЛО над Москвой», но ученые с этим толкованием не согласны. В частности, директор Института астрономии РАН Дмитрий Бисикало уверен, что движущиеся синие огни возникли из-за оптического эффекта — отражения городской иллюминации от облаков. «Оптических явлений в атмосфере довольно много. Предположим такую ситуацию: внизу, на земле, проходит дискотека, и над этим районом проходит низко облако. Эти огни отражаются от него, и люди видят на нем проекцию света»,– говорит он.
Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов также считает, что огни имеют искусственное происхождение. По его мнению, они могли быть беспилотниками. Железнов добавляет, что на самолеты объекты не похожи, так как некоторые из них неподвижно зависают в воздухе. В то же время другие объекты движутся по определенной траектории.
Он не исключает, что видео является результатом монтажа и напоминает, что хотя существование внеземных цивилизаций и допускается наукой – оно до сих пор не доказано.
С этим готов поспорить американский летчик, видевший и снявший НЛО.