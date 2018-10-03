Жизнь планеты

Ботанический сад МГУ примет Тропический концерт

5 октября в «Аптекарском огороде» пройдет Тропический концерт для флейты, альта и арфы.
Аптекарский огород
3 октября 2018 в 14:36
  • Ботанический сад МГУ примет Тропический концерт
На концерте, получившем название «Сад звучащих ароматов», выступят ведущие музыканты Москвы: солисты ансамбля Questa Musica Мария Алиханова (флейта) и Ирина Сопова (альт), а также арфистка Лилиана Сафиханова.

Посреди пальм, магнолий, цитрусов, камелий и азалий прозвучат «Рождественские пасторали» А. Жоливе, «Танец Козочки» А. Онеггера, «Соната для флейты, альта и арфы» и «Сиринкс» К. Дебюсси, «И тогда я понял, то был ветер...» Т.Такемицу, «Два впечатления» Э.Боцца, «Новые ворота» К. Саариахо и другие шедевры мировой музыки.

Место проведения — легендарная Субтропическая оранжерея, где проходят съемки для ведущих глянцевых изданий и кассовых фильмов в России. Пока что оранжерея закрыта для обычного посещения. Тропический концерт — одна из единичных возможностей туда попасть.

Начало — 5 октября в 21.00.

Билеты в продаже в кассах сада и онлайн.

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