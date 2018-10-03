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Ботанический сад МГУ примет Тропический концерт
5 октября в «Аптекарском огороде» пройдет Тропический концерт для флейты, альта и арфы.
Посреди пальм, магнолий, цитрусов, камелий и азалий прозвучат «Рождественские пасторали» А. Жоливе, «Танец Козочки» А. Онеггера, «Соната для флейты, альта и арфы» и «Сиринкс» К. Дебюсси, «И тогда я понял, то был ветер...» Т.Такемицу, «Два впечатления» Э.Боцца, «Новые ворота» К. Саариахо и другие шедевры мировой музыки.
Место проведения — легендарная Субтропическая оранжерея, где проходят съемки для ведущих глянцевых изданий и кассовых фильмов в России. Пока что оранжерея закрыта для обычного посещения. Тропический концерт — одна из единичных возможностей туда попасть.
Начало — 5 октября в 21.00.
Билеты в продаже в кассах сада и онлайн.