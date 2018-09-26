Затонувшее торговое судно найдено у берегов Португалии
3 сентября у побережья португальского города Кашкайш археологи обнаружили судно, затонувшее на рубеже XVI и XVII веков. Специалисты говорят, что на мировом уровне это «находка десятилетия», а для Португалии — «самое важное археологическое открытие в истории».
Судно, лежащее на глубине 12 метров, занимает площадь около 50х100 метров. На его борту находились девять бронзовых пушек с португальскими гербами, китайский фарфор времен императора Ваньли (1573−1619 гг.), перец и другие специи, а также ракушки каури, которые в колониальные времена использовались как валюта для работорговли. По мнению археологов, судно затонуло во время самого активного периода торговли специями: между 1575 и 1625 годами.
Неподалеку от Кашкайша в 1994 году был найден другой затонувший португальский корабль, Nossa Senhora dos Mártires. Он также перевозил специи. Однако Nossa Senhora dos Mártires при крушении сильно пострадал, тогда как новооткрытое судно, как и его груз, сохранились очень хорошо.
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