  • Затонувшее торговое судно найдено у берегов Португалии
    Фото: IBTimes UK/YouTube
  • Затонувшее торговое судно найдено у берегов Португалии
    Фото: IBTimes UK/YouTube
  • Затонувшее торговое судно найдено у берегов Португалии
    Фото: IBTimes UK/YouTube
Жизнь планеты

Затонувшее торговое судно найдено у берегов Португалии

400 лет назад между Португалией и Индией процветала торговля. Найденное затонувшее судно с ценным грузом специй и других товаров — не только подтверждение этих связей, но и одна из самых значимых археологических находок Португалии.
Анастасия Баринова
26 сентября 2018 в 15:42

3 сентября у побережья португальского города Кашкайш археологи обнаружили судно, затонувшее на рубеже XVI и XVII веков. Специалисты говорят, что на мировом уровне это «находка десятилетия», а для Португалии — «самое важное археологическое открытие в истории».

Судно, лежащее на глубине 12 метров, занимает площадь около 50х100 метров. На его борту находились девять бронзовых пушек с португальскими гербами, китайский фарфор времен императора Ваньли (1573−1619 гг.), перец и другие специи, а также ракушки каури, которые в колониальные времена использовались как валюта для работорговли. По мнению археологов, судно затонуло во время самого активного периода торговли специями: между 1575 и 1625 годами.


Неподалеку от Кашкайша в 1994 году был найден другой затонувший португальский корабль, Nossa Senhora dos Mártires. Он также перевозил специи. Однако Nossa Senhora dos Mártires при крушении сильно пострадал, тогда как новооткрытое судно, как и его груз, сохранились очень хорошо.

Узнайте про сокровища затонувшего испанского галеона в Колумбии.

Тоже интересно

«Титаник» исчезнет через 20 лет

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Видео с несущими змею муравьями поразило пользователей Сети
Видео с несущими змею муравьями поразило пользователей Сети
Тоже интересно
Морское чудище затопило в Шотландии подводную лодку
Морское чудище затопило в Шотландии подводную лодку
Новый Шелковый путь: Тараз
Новый Шелковый путь: Тараз