Лайнер пролетает между двумя другими: видео из кабины
Лайнер летит на высоте 11 с половиной километров. Из его кабины отлично виден второй, летящий тем же курсом, но на 600 метров выше — и третий, который следует им навстречу и пролетает ровно между ними! Зрелищная видеозапись, снятая пилотом (его имя не известно) быстро стала вирусной.
Кстати, ситуация нисколько не была опасной. Представитель BALPA (Ассоциации пилотов британских авиалиний) поясняет: видео — отличная иллюстрация «сокращённых минимумов вертикального эшелонирования»(англ. Reduced vertical separation minima, RVSM).
Эшелоном в авиации называют высоту, отстоящую от других на установленные интервалы. Соответственно, вертикальное эшелонирование — это расстановка воздушных судов на безопасное расстояние по высоте. Стандарты Федерального воздушного агентства США предусматривают интервалы в пределах 1000 футов (300 метров).
Эксперты также поясняют, что пассажиры нередко оказываются в подобных ситуациях, пролетая выше или ниже других авиалайнеров, и не замечают этого: об этом знают только пилоты и авиадиспетчеры. Узнайте о рекордной скорости самого большого в мире самолета.