Почти 300 км/ч: побит рекорд скорости на велосипеде
Новый мировой рекорд скорости на велосипеде, 295,6 километра в час, установила американка Денис Мюллер-Коренек (Denise Mueller-Korenek).
Велосипедистка проехала по трассе, проложенной по дну высохшего соленого озера Бонневилль в американском штате Юта.
Ровная и плотная поверхность без каких-либо препятствий отлично подходит для экспериментальных заездов, так что на этот экзотический полигон отправляются пилоты сверхбыстрых автомобилей, мотоциклов и других необычных транспортных средств.
Здесь в 1995 году голландец Фред Ромпельберг поставил рекорд, занесенный в Книгу Гиннесса: 268,831 километра в час. Поскольку встречный ветер создает большое сопротивление движению, спортсмен ехал на буксире за обтекаемым дрэгстером (машиной, способной развивать быструю скорость на прямых трассах). Машина рассекала воздух перед перед велосипедисткой — и разогнала её до 241,402 км/ч. После этого разгона велосипед отделился от машины и Денис продолжила разгоняться самостоятельно.
Для женщин рекордно высокой скоростью на велосипеде был показатель 237,7 километра в час: его также достигла Мюллер-Коренек в 2016 году.
Денис не прекращала тренировки, планируя обойти достижение Ромпельберга, и удалось ей это 16 сентября.
Её велосипед был сделан из легкого карбона и оснащён особыми колесами, похожими на мотоциклетные: они обеспечивают устойчивость и позволяют проезжать до 40 метров за одно нажатие педали.