  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: wolfjulia/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: surfstud69/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: wolfjulia/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: watcharaphoto/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: galipalptekin/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: coco.mercy/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: galipalptekin/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: slovolitov/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: inspire2travel/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: watcharaphoto/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: watcharaphoto/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: aydakeshtkar/Instagram
  • Burning Man-2018: как это было
    Фото: sfshyguy/Instagram
Жизнь планеты

Burning Man-2018: как это было

Один из самых известных и экстравагантных фестивалей мира, знаменитый Burning Man, завершился. Давайте посмотрим, каким его увидели некоторые из его гостей.
Анастасия Баринова
14 сентября 2018 в 18:42

В 1986 году пара приятелей в Сан-Франциско смастерили деревянную статую высотой 2,5 метра, поставили её на пляже — и сожгли. Зрелище проводилось для небольшой компании их друзей, но едва ли кто-то из них представлял, какой масштаб и популярность оно получит за следующие 30 лет.

Теперь фестиваль, получивший имя Burning Man («Горящий человек»), проводится ежегодно. На восемь дней, с первого понедельника августа до первого понедельника сентября пустыня Блек-Рок в штате Невада преображается: её наводняют десятки тысяч человек, а колоссальные механизмы и статуи словно вырастают из-под земли. Главную инсталляцию — огромную деревянную фигуру человека — сжигают в последнюю ночь.

В этом году его посетило более 70 000 человек, и билеты были распроданы уже за полгода до события. Праздник давно вышел за рамки пиромании: люди здесь получают возможность самореализации в сфере искусства, руководствуясь принципами экологической и гражданской ответственности. Например, скульптура белого медведя призвана напомнить о бедственном положении этих животных, страдающих от глобального потепления.

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