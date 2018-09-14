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Burning Man-2018: как это было
В 1986 году пара приятелей в Сан-Франциско смастерили деревянную статую высотой 2,5 метра, поставили её на пляже — и сожгли. Зрелище проводилось для небольшой компании их друзей, но едва ли кто-то из них представлял, какой масштаб и популярность оно получит за следующие 30 лет.
Теперь фестиваль, получивший имя Burning Man («Горящий человек»), проводится ежегодно. На восемь дней, с первого понедельника августа до первого понедельника сентября пустыня Блек-Рок в штате Невада преображается: её наводняют десятки тысяч человек, а колоссальные механизмы и статуи словно вырастают из-под земли. Главную инсталляцию — огромную деревянную фигуру человека — сжигают в последнюю ночь.
В этом году его посетило более 70 000 человек, и билеты были распроданы уже за полгода до события. Праздник давно вышел за рамки пиромании: люди здесь получают возможность самореализации в сфере искусства, руководствуясь принципами экологической и гражданской ответственности. Например, скульптура белого медведя призвана напомнить о бедственном положении этих животных, страдающих от глобального потепления.
Объекты могут создаваться в любой технике, и они не обязательно должны гореть. Главное — соответствовать заданной теме фестиваля (в этом году — «Я — робот»). Посмотрите, как выглядят персонажи «Игры престолов» согласно этой концепции:
Временный город искусства Black Rock City расцветает в пустыне лишь на неделю с лишним дней, а затем праздник завершается гигантским костром, чтобы, как птица Феникс, возродиться в следующем году.
Интересно, что на Burning Man нет ни денег, ни профессий, ни ролей — только 10 основных принципов-заповедей, а встретить здесь можно кого угодно — от полусумасшедших до кинозвёзд.
Посмотрите на удивительные пыльные вихри, рождающиеся на фестивале.