На «голодных камнях» в Европе вновь видны древние надписи. Что они означают?
С давних времен в Центральной Европе практиковалась особая система передачи информации о голодных временах: обратив внимание на камни, которые оказывались на поверхности водоёмов в засушливые годы, местные жители стали наносить на них надписи.
(Brázdil and Kotyza, 1995)
Так, во время рекордно низкого уровня воды в Эльбе на берегу Дечина (чеш. Děčín) можно прочитать фразу, высеченную в 1616 году: «Wenn du mich siehst, dann weine» («Плачь, если ты меня видишь»).
Это один из старейших гидрологических ориентиров в Европе: первые предостережения о засухе были нанесены на камень в 1417 и 1473 годах, но со временем они были повреждены якорями.
Засушливые годы возвращались в регион, и люди выбивали новые сообщения на других валунах. Особенно много надписей появилось после масштабного голода в 1816—1817 году: после мощного извержения вулкана Тамбора в Индонезии почти по всей планете были отмечены климатические аномалии.
Сейчас глобальное потепление принесло в Европу небывалую жару, и уровень воды в Эльбе опять достигает рекордно низких отметок. В результате на свет снова показываются грозные предостережения.
«Мы плакали, мы плачем, а теперь заплачешь и ты»: эти и другие надписи на «голодных камнях» расположены по всему руслу Эльбы в Германии и Чехии. Иногда на камни наносятся просто даты, фиксирующие спад уровня воды — такой пример можно увидеть в пригороде Дрездена, где к 1778, 1893 и 1904 годам наши современники добавили 2003 и 2018 годы.И поскольку температура на планете неуклонно растет, сообщения о засухах должны ещё не раз показаться над водой.