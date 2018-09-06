Жизнь планеты

Пожиратели сердец из Боливии

Ткачи, земледельцы, воины. Ямпара живут на высоте 3300 метров — там, где, кроме них, нет никого. Они пережили притеснения инков и конкистадоров и сохранили свою идентичность.
Текст и фото: Анна Пшишилны
6 сентября 2018 в 13:20
  • Пожиратели сердец из Боливии
    Типичный для Анд сюжет — что в Боливии, что в Перу: пожилая женщина пасет стадо альпака и, чтобы не терять время, прямо на ходу прядет нить из шерсти этого  животного. Лама и альпака одевают местное население, часть изделий из шерсти уходит на продажу в другие регионы.

В открытые окна микроавтобуса дует пьянящий горный ветер. От недостатка кислорода покалывает в кончиках пальцев. Заканчивая долгий путь по серпантину Анд, мы въезжаем в деревню с высокой белой церковью на главной площади. Глинобитные дома соединены друг с другом: за стенами прячутся внутренние дворы.

Сегодня в Тарабуко в 7 утра уже столпотворение. Разодетые в красно-черно-белые наряды жители провинции Ямпараес выстраиваются в колонны на окраине деревни и по команде выдвигаются сюда, к главной площади. Одежда танцующих расшита узорами, в которых дикие животные — кондор, лис, змея, лама — соседствуют с завезенными в Америку лошадьми, а колоски местных злаков — с вооруженными испанскими солдатами. Под монотонные звуки бубенчиков и традиционных флейт стартует главное событие года — фестиваль Пух-яй.

На площади, где разворачивается представление, стоит монумент из раскрашенного гипса. Четырехметровый индеец кажется гигантской копией танцующих: причудливый шлем, традиционное пончо, характерные черты лица. Только он не танцует: попирая ногой тело убитого испанского солдата, в руке он держит сердце, только что вырванное из груди врага. Лицо индейца обезображено гримасой ярости, а рот — перепачкан кровью.

Вокруг статуи царит оживление. Боливийские чолиты — женщины в шляпах-котелках, блузках, многослойных юбках (нижняя — кружевная), одежде, доставшейся в наследие от колонизаторов, — карабкаются через ограду и, повторяя позу индейца, фотографируются на память. Маленькая старушка, улыбаясь, топчет гипсовое туловище. А рядом мужчины поднимают стаканы с чичей — маисовой брагой — за фестиваль Пух-яй. Древний праздник урожая за последние 200 лет превратился в триумф коренного населения, ямпара, добившегося независимости и спокойствия на своей земле.

  • Пожиратели сердец из Боливии
    Несмотря на устрашающий сюжет, скульптурная композиция в центре Тарабуко пользуется неизменной популярностью среди местных жителей и редких туристов. Автор монумента Николас Гастелу Патико утверждает, что рассказ о том, как ямпара съели сердца испанских карателей, — не легенда, а реальный эпизод истории национально-освободительного движения коренных народов Боливии.
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Статья опубликована в журнале National Geographic (№179, август 2018).
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