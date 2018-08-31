  • Колоссы Москвы-Сити
    Колоссы Москвы-Сити
    Москва заняла 2-е место в списке самых фотографируемых городов мира. Фото: Рустам Шагиморданов
  • Какие города фотографируют чаще всего?
    А первое место досталось главному городу США — Нью-Йорку. Фото: Konstantin Orlov
  • Какие города фотографируют чаще всего?
    Бронза досталась столице Великобритании. Фото: Андрей Омельянчук
Жизнь планеты

Какие города фотографируют чаще всего?

Москва и Киев попали в топ-15 самых фотографируемых городов планеты по версии фотохостинга Dreamstime.
National Geographic Россия
31 августа 2018 в 17:20
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Dreamstime, крупнейший фотосток планеты, опубликовал внутреннюю статистику, из которой видно, фотографии из каких городов пользователи загружают на хостинг чаще всего.

Первое место занял Нью-Йорк (США) — почти 357 000 фотографий на Dreamstime. Второе место у Москвы — более 330 000 фотографий. Основными объектами для съемки в российской столице стали собор Василия Блаженного на Красной площади, деловой район Москва-Сити, Измайловский кремль и Театральная площадь.

Топ-10 самых фотографируемых городов мира*
1. Нью-Йорк (США)
2. Москва (Россия)
3. Лондон (Великобритания)
4. Бангкок (Таиланд)
5. Париж (Франция)
6. Рим (Италия)
7. Лос-Анджелес (США)
8. Венеция (Италия)
9. Гонконг (Китай)
10. Стамбул (Турция)
11. Барселона (Испания)
12. Прага (Чехия)
13. Пекин (Китай)
14. Сингапур
15. Киев (Украина)

В конце 2017 года Instagram опубликовал свой рейтинг популярности городов, основанный на геотегах. Там Москва тоже заняла 2-е место после Нью-Йорка, а Санкт-Петербург попал в топ-10.

На фотохостинге Nat-geo.ru Москва представлена в 6114 фотографиях (по состоянию на 31 августа 2018 года).

*по версии Dreamstime

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