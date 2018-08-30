Cтраны, где люди чаще всего умирают от алкоголя
Употребление спиртного не только влияет на здоровье людей, но и нередко приводит к преждевременной смерти. Подытожив данные за 2016 год, эксперты медицинского журнала The Lancet составили рейтинг стран, где люди чаще всего умирают по вине алкоголя. Смертельными случаями признавались абсолютно все последствия пьянства: от необратимых нарушений работы печени до пожаров или ДТП.
Первое место в рейтинге занял Китай: в самой населенной стране мира за год от пьянства умирает 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Второе место по числу жертв среди мужчин заняла Индия: почти 290 тыс. человек. На третьем месте — Россия, для нее этот показатель — 182 609 мужчин.
Однако Россия стала второй по женской смертности от алкоголя. Число жертв составило 42 990 женщин. В Индии же этот порог немного ниже — 41 716 женщин.
В США из-за спиртного умирают 71 тысяча мужчин и 19 тысяч женщин (пятое и седьмое места соответственно). Полученные результаты отчасти коррелируют с численностью населения государств мира, но есть и исключения. В частности, во Вьетнаме (около 93 млн. жителей) от алкоголя умерло почти 56 тысяч мужчин и 19 тысяч женщин, тогда как для Украины (45 млн. жителей) эти показатели — 53 380 и 25 375 соответственно.
Alcohol was responsible for nearly 3 million deaths in 2016, the study says.
It was the leading risk factor for disease and premature death in men and women between the ages of 15 and 49 worldwide in 2016, accounting for nearly one in 10 deaths. https://t.co/DNm5Wley5P pic.twitter.com/VtBa54h55Y
— CNN International (@cnni) 23 августа 2018 г.
В исследовании подчеркивается, что алкоголь может быть смертелен даже в малых дозах — пьяные люди чаще попадают в ДТП, становятся жертвами нападений и так далее. И даже риск долговременных проблем со здоровьем снижается только при полном переходе на трезвый образ жизни. В общей сложности в 2016 году преждевременная смерть настигла 2,8 млн. пьющих мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Узнайте, какая нация признана самой неравнодушной к алкоголю.