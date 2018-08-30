  • Cтраны, где люди чаще всего умирают от алкоголя
    Фото: Pixabay.com
  • Cтраны, где люди чаще всего умирают от алкоголя
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Cтраны, где люди чаще всего умирают от алкоголя

Медики подсчитали, сколько жизней ежегодно уносит алкоголь.
Анастасия Баринова
30 августа 2018 в 17:50
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Употребление спиртного не только влияет на здоровье людей, но и нередко приводит к преждевременной смерти. Подытожив данные за 2016 год, эксперты медицинского журнала The Lancet составили рейтинг стран, где люди чаще всего умирают по вине алкоголя. Смертельными случаями признавались абсолютно все последствия пьянства: от необратимых нарушений работы печени до пожаров или ДТП.

Первое место в рейтинге занял Китай: в самой населенной стране мира за год от пьянства умирает 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин. Второе место по числу жертв среди мужчин заняла Индия: почти 290 тыс. человек. На третьем месте — Россия, для нее этот показатель — 182 609 мужчин.
Однако Россия стала второй по женской смертности от алкоголя. Число жертв составило 42 990 женщин. В Индии же этот порог немного ниже — 41 716 женщин.

В США из-за спиртного умирают 71 тысяча мужчин и 19 тысяч женщин (пятое и седьмое места соответственно). Полученные результаты отчасти коррелируют с численностью населения государств мира, но есть и исключения. В частности, во Вьетнаме (около 93 млн. жителей) от алкоголя умерло почти 56 тысяч мужчин и 19 тысяч женщин, тогда как для Украины (45 млн. жителей) эти показатели — 53 380 и 25 375 соответственно.


В исследовании подчеркивается, что алкоголь может быть смертелен даже в малых дозах — пьяные люди чаще попадают в ДТП, становятся жертвами нападений и так далее. И даже риск долговременных проблем со здоровьем снижается только при полном переходе на трезвый образ жизни. В общей сложности в 2016 году преждевременная смерть настигла 2,8 млн. пьющих мужчин и женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Узнайте, какая нация признана самой неравнодушной к алкоголю.

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