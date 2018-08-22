В Гвадалахаре разрешили заниматься сексом на улице
Глава муниципалитета Гвадалахары, одного из крупнейших городов Мексики, подписал указ, допускающий занятия сексом и появление в обнаженном виде в публичных местах. В тексте указа, выдержку из которого приводит The Independent, речь также идет о пустырях, автомобилях и и любых открытых взгляду местах, находящихся в частной собственности.
У полиции останется возможность применить административные меры к любвеобильным парам и эксгибиционистам при условии, что на их действия поступит жалоба.
Инициатором реформы стал местный политик Морфин Отеро. Он сослался на исследование, согласно которому 90% местных студентов сталкивались с вымогательством со стороны офицеров полиции, вменявших им аморальное поведение и/или эксгибиционизм.
Власти Гвадалахары надеются, что новый указ позволит полиции уделять больше времени действительно серьезным преступлениям.
Указ встретил жесткую критику со стороны двух крупных партий National Action и Institutional Revolutionary, призвавших главу города сфокусироваться на искоренении коррупции в полиции напрямую.
Гвадалахара, в которой проживает более 1,5 миллиона человек, считается одним из самых консервативных в стране.