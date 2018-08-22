  • Гвадалахара, Мексика
    Гвадалахара, Мексика
    Фото: Antonio Zurita/Flickr.com
  • Гвадалахара, Мексика
    Гвадалахара, Мексика
    Фото: Pixabay
Жизнь планеты

В Гвадалахаре разрешили заниматься сексом на улице

Власти надеются, что подобное решение частично решит проблему коррупции в полиции и позволит уделять больше времени серьезным нарушениям правопорядка.
National Geographic Россия
22 августа 2018 в 16:02
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Глава муниципалитета Гвадалахары, одного из крупнейших городов Мексики, подписал указ, допускающий занятия сексом и появление в обнаженном виде в публичных местах. В тексте указа, выдержку из которого приводит The Independent, речь также идет о пустырях, автомобилях и и любых открытых взгляду местах, находящихся в частной собственности.

У полиции останется возможность применить административные меры к любвеобильным парам и эксгибиционистам при условии, что на их действия поступит жалоба.

Инициатором реформы стал местный политик Морфин Отеро. Он сослался на исследование, согласно которому 90% местных студентов сталкивались с вымогательством со стороны офицеров полиции, вменявших им аморальное поведение и/или эксгибиционизм.

Власти Гвадалахары надеются, что новый указ позволит полиции уделять больше времени действительно серьезным преступлениям.

Указ встретил жесткую критику со стороны двух крупных партий National Action и Institutional Revolutionary, призвавших главу города сфокусироваться на искоренении коррупции в полиции напрямую.

Гвадалахара, в которой проживает более 1,5 миллиона человек, считается одним из самых консервативных в стране.

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