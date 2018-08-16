Редкая пятицентовая монета продана за $4,56 млн
Аукционный дом Stack’s Bowers провел в Филадельфии торги, на которых в числе прочих лотов выставлялась 5-центовая никелевая монета 1913 года. На аверсе выбит профиль древнеримской богини Либертас, служившей олицетворением свободы. Отделение Монетного двора в Филадельфии отчеканило только пять таких пятицентовиков перед тем, как приступить к выпуску монет этого же достоинства, но с головой бизона на аверсе.
Все 5 образцов дошли до наших дней, но два находятся в музеях, а еще два — в частных коллекциях. На торги был выставлен так называемый пятицентовик Элиасберга: американский финансист и нумизмат Луи Элиасберг купил его в 1948 году. В 1996 году его наследники продали монету за $1 485 000 — на тот момент это была самая высокая в истории сумма за подобный предмет. Впоследствии рекорды были побиты и другими монетами, и самим пятицентовиком Элиасберга: оставшийся неизвестным коллекционер купил его в 2007 году за 5 млн долларов США.
Аукционный дом ожидал, что на торгах новая цена монеты будет не меньше предыдущей, особенно с учетом того, что пятицентовик Элиасберга имеет лучшую сохранность, нежели остальные четыре образца. Однако 15 августа 2018 года цена раритета упала: победил покупатель, предложивший 4,56 млн долларов. Узнайте, сколько стоит самая дорогая картина в мире.