Девочки превращаются в мальчиков: доминиканский феномен
В 1970-х годах американский доктор Джулианна Императо-Макгинли (Julianne Imperato-McGinley) услышала о необыкновенной деревне Салинас в Доминиканской Республике, где девочки будто бы превращаются в мальчиков.
Приехав на место, она убедилась в правдивости слухов и начала проводить анализы. Объяснение феномену нашлось довольно быстро: нехватка фермента 5-альфа-редуктазы, в результате чего развитие эмбриона происходит с отклонениями. При обычной беременности у плода, который в будущем станет девочкой, есть две Х-хромосомы, а мальчик формируется с хромосомами Х и Y. На самых первых неделях пол ребенка в утробе установить невозможно: половые гормоны начинают свою работу приблизительно на восьмой неделе после зачатия.
Под влиянием Y-хромосомы внутренние половые железы эмбриона в больших количествах производят дигидротестостерон, превращая половой бугорок в пенис.
У плода с двумя Х-хромосомами дигидротестостерон не выделяется, и половой бугорок превращается в клитор. Жители Салинаса, ведя достаточно обособленный образ жизни, из поколения в поколение передают мутацию, что не позволяет плоду формироваться обычным образом.
Поэтому эмбрионы-мальчики имеют положенный им набор хромосом, но мутация блокирует выброс дигидротестостерона, и на свет они появляются как девочки. Новый всплеск гормонов происходит в период полового созревания, и тогда под влиянием тестостерона у некоторых «девочек» Салинаса изменяется форма репродуктивных органов.
Позднее доктор нашла другую обособленную группу людей с похожими симптомами: они живут в восточных горных районах Папуа — Новой Гвинеи. В остальных частях планеты такие примеры единичны. Исследователи полагают, что в обоих случаях носителями мутации были кто-то из далёких предков современных жителей деревень, а близкородственные браки сохранили генетическую особенность.
В Салинасе анализы показали наличие мутации в 12 из 13 семей. По факту это означает, что каждая 90-я «девочка» здесь превращается в мальчика не позднее 12 лет. Это явление в Салинасе никого не удивляет; для таких детей даже существует термин «геведоче» («güevedoce») — от «huevos a los doce», что переводится как «пенис в двенадцать лет». Врачи называют таких людей псевдогермафродитами. Отличие от гермафродитов состоит в том, что геведоче не имеют мужских и женских половых органов одновременно — первые приходят на смену вторым, тогда как при любом из видов гермафродитизма животное или растение наделено репродуктивными органами обоих полов.
Несмотря на интерес исследователей и телеканалов, жители Салинаса не стремятся прославиться с этой необычной «способностью». Лишь несколько смельчаков согласились рассказать о себе на камеру. В их числе — 24-летний Джонни, до семи лет носивший имя Фелисита.
Он вспоминает, что «до семи лет носил красное платьице», но его никогда не увлекали куклы и другие игры подруг. Он с радостью принял адаптацию своего тела к его психологическому состоянию. С тех пор у него уже случалось несколько романов с девушками, но он «все еще ищет настоящую любовь».
Журналисты также поговорили с семьей семилетней Карлы, которая начала превращаться в Карлоса. По словам матери, дочь уже с пяти лет игнорировала соседских девчонок; ее мышцы начали расти по мужскому типу, и она все чаще участвовала в драках. Ученые отмечают, что помимо возможных психологических проблем (так, Джонни признается, что в школе его некоторое время дразнили), других трудностей у геведоче быть не должно.
Кроме того, исследователи обратили внимание на то, что геведоче, которые воспитывались как девочки, демонстрировали стойкий интерес к гетеросексуальным отношениям. Это показывает, что сексуальная ориентация больше зависит от гормонов, чем от воспитания. Узнайте, какие факторы влияют на интеллект человека.