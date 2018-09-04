  • Девочки превращаются в мальчиков: доминиканский феномен
    Карла (слева) уже начинает превращаться в мальчика Фото: DeTodo808/YouTube
  • Девочки превращаются в мальчиков: доминиканский феномен
    Джонни, рожденный как Фелисита Фото: DeTodo808/YouTube
Жизнь планеты

Девочки превращаются в мальчиков: доминиканский феномен

В одной из деревень Доминиканской Республики мальчики рождаются девочками, а затем их пол меняется. И это не чудо или мистификация.
Анастасия Баринова
4 сентября 2018 в 17:51
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В 1970-х годах американский доктор Джулианна Императо-Макгинли (Julianne Imperato-McGinley) услышала о необыкновенной деревне Салинас в Доминиканской Республике, где девочки будто бы превращаются в мальчиков.

Приехав на место, она убедилась в правдивости слухов и начала проводить анализы. Объяснение феномену нашлось довольно быстро: нехватка фермента 5-альфа-редуктазы, в результате чего развитие эмбриона происходит с отклонениями. При обычной беременности у плода, который в будущем станет девочкой, есть две Х-хромосомы, а мальчик формируется с хромосомами Х и Y. На самых первых неделях пол ребенка в утробе установить невозможно: половые гормоны начинают свою работу приблизительно на восьмой неделе после зачатия.

Под влиянием Y-хромосомы внутренние половые железы эмбриона в больших количествах производят дигидротестостерон, превращая половой бугорок в пенис.

У плода с двумя Х-хромосомами дигидротестостерон не выделяется, и половой бугорок превращается в клитор. Жители Салинаса, ведя достаточно обособленный образ жизни, из поколения в поколение передают мутацию, что не позволяет плоду формироваться обычным образом.

Поэтому эмбрионы-мальчики имеют положенный им набор хромосом, но мутация блокирует выброс дигидротестостерона, и на свет они появляются как девочки. Новый всплеск гормонов происходит в период полового созревания, и тогда под влиянием тестостерона у некоторых «девочек» Салинаса изменяется форма репродуктивных органов.

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