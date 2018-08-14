Грачи стали новыми сотрудниками французского парка
Как сообщает AFP, шесть специально натренированных грачей с этой недели должны начать работать во французском историческом тематическом парке Пи-дю-Фу — они будут собирать окурки и прочий мусор. Посетители парка, как правило, довольно аккуратны, поэтому смысл затеи во многом состоит в том, чтобы показать, что «природа сама учит нас бережно относиться к окружающей среде», говорит президент парка.
Грачи будут получать кусочек пищи из небольшой коробки каждый раз, когда принесут окурок или какой-либо другой мусор. Как конкретно тренировали грачей, не сообщается.
Грачи (Corvus frugilegus) обладают удивительной сообразительностью — например, исследователи из Кембриджского университета показали, что эти птицы настолько же хороши при создании простых орудий с помощью клювов, как и шимпанзе при помощи рук.