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Жизнь планеты

Грачи стали новыми сотрудниками французского парка

С этой недели в одном из французских парков начнут работать грачи — птицы будут собирать окурки и другой мусор.
Популярная Механика
14 августа 2018 в 14:34
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Как сообщает AFP, шесть специально натренированных грачей с этой недели должны начать работать во французском историческом тематическом парке Пи-дю-Фу — они будут собирать окурки и прочий мусор. Посетители парка, как правило, довольно аккуратны, поэтому смысл затеи во многом состоит в том, чтобы показать, что «природа сама учит нас бережно относиться к окружающей среде», говорит президент парка.

Грачи будут получать кусочек пищи из небольшой коробки каждый раз, когда принесут окурок или какой-либо другой мусор. Как конкретно тренировали грачей, не сообщается.

Грачи (Corvus frugilegus) обладают удивительной сообразительностью — например, исследователи из Кембриджского университета показали, что эти птицы настолько же хороши при создании простых орудий с помощью клювов, как и шимпанзе при помощи рук.

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