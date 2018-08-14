Лучшие города для жизни: новый рейтинг
Рейтинги лучших городов для жизни составляют различные агентства, но результаты в общих чертах совпадают. По данным экспертов Economist Intelligence Unit, самым комфортным городом в 2018 году является Вена. Годом ранее она занимала второе место. В списке другого авторитетного агентства, Mercer, австрийская столица находится на первом месте на протяжении всех последних лет.
Согласно итогам исследования Economist Intelligence Unit, три из десяти самых комфортных городов расположены в Австралии, еще три — в Канаде. Европа в первой десятке представлена только столицами Австрии и Дании.
Топ-10 самых комфортных городов для жизни в 2018 году*
1. Вена (Австрия)
2. Мельбурн (Австралия)
3. Осака (Япония)
4. Калгари (Канада)
5. Сидней (Австралия)
6. Ванкувер (Канада)
7. Токио (Япония)
8. Торонто (Канада)
9. Копенгаген (Дания)
10. Аделаида (Австралия)
Для составления списка аналитики рассматривают здравоохранение, культуру, образование, экологию, инфраструктуру, безопасность и другие факторы в 140 городах по всему миру. Самая незавидная ситуация — в следующих мегаполисах:
131. Дакар (Сенегал)
132. Алжир (Алжир)
133. Дуала (Камерун)
134. Триполи (Ливия)
135. Хараре (Зимбабве)
136. Порт-Морсби (Папуа-Новая Гвинея)
137. Карачи (Пакистан)
138. Лагос (Нигерия)
139. Дакка (Бангладеш)
140. Дамаск (Сирия).
Москве досталось 68-е место; Санкт-Петербургу — 70-е, а между ними расположен Дубай. Хельсинки, до нынешнего года входивший в первую десятку, теперь переехал на 16 место. Среди городов США самую высокую позицию (23) занимает гавайский Гонолулу, а столица помещена на 37-е место. Лидеры Южной Америки — Буэнос-Айрес в Аргентине и Сантьяго в Чили (62 и 63 места соответственно). Для Великобритании лучший показатель — 35-я строчка — у Манчестера, а Лондон расположен на 48-м месте.
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*По версии Economist Intelligence Unit