Каирский город мусора: фото и видео
В 30-х прошлого века в столицу Египта из южной части страны переселилась группа разорившихся коптов-земледельцев. Но в городе они не могли найти себе ни работы, ни жилья. Люди начали собирать бочки и другой крупный мусор, сооружая себе временные хижины, а горожане дали им имя «заббалины» (араб. زبالين) — «мусорщики».
Со временем переработка мусора стала их основным занятием, хотя в этой сфере они столкнулись с конкуренцией: появившиеся на пару десятков лет раньше мусульманские общины вахийя (Wahiya) уже наладили контакты с владельцами домов и за плату вывозили мусор. Тем не менее мегаполис ежедневно производит тонны отходов, и копты договорились с мусульманами о разделе сферы деятельности. Вахийя продолжали вывозить мусор из домовладений, а копты перекупали у них нужный им тип отходов для последующего использования или переработки. Металл, стекло, пластик и другие твердые материалы заббалины сдают в пункты сбора вторсырья, а органика идет на корм свиньям.
Лучше всех в этом бизнесе устроились вахийя, которые получают плату лишь за вывоз отходов, но перерабатывать им их уже не нужно. Однако занятие в любом случае приносит неплохой по местным меркам доход, поэтому забаллины даже иногда платят «конкурентам», чтобы самостоятельно вывезти мусор, особенно свежий. Читать далее
С 1969 года забаллины живут контактно в своем районе Маншият-Насир возле холмов Мокаттам на восточной окраине Каира, привозя сюда мусор на повозках, запряженных осликами. Типичный дом в квартале имеет несколько этажей: на первом расположены большие помещения для сортировки и упаковки мусора, верхние этажи жилые. На крышах многих домов складируются тюки и упаковки отсортированного и готового к вывозу вторсырья, а на некоторых зданиях также есть помосты для сжигания отходов, не поддающихся утилизации.
Такая архаичная система утилизации мусора является самой эффективной в мире: забаллины избавляют мегаполис от 85% отходов (для западных компаний уровень переработки не превышает 25%).
Однако с конца 90-х годов «чистильщики города» сталкиваются с серьезными проблемами. Правительство, взяв курс на модернизацию, потребовало вывозить мусор на автомобилях, не учтя, что движение техники по узким улочкам Каира не всегда возможно. Кроме того, не у каждой семьи были средства на покупку машины, и некоторым пришлось уйти из бизнеса.
Следующим ударом стала борьба со свиньями после информации о появлении гриппа H1N1. В результате коптам почти перестал требоваться органический мусор, и теперь он повсеместно гниет. В свою очередь Египет обратился к трем международным компаниям по вывозу мусора, но они собирают не только органику, но и нужные коптам вещи. И наконец в планах городских властей — перенести деревню заббалинов на 25 километров от Каира. Таким образом, ручная мусорная индустрия египетской столицы вскоре может прекратить свое существование.
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