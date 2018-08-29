  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: roshy.zangeneh/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: studioadler/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: thesportyglobetrotter/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: roshy.zangeneh/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: btrswtcreative/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: chiefbrabon/Instagram
  • Каирский город мусора: фото и видео
    Фото: jbiddle88/Instagram
Жизнь планеты

Каирский город мусора: фото и видео

Каир избавляется от своего мусора не так, как это делают другие мегаполисы: здесь сбор отходов осуществляется вручную особой группой людей.
Анастасия Баринова
29 августа 2018 в 19:17

В 30-х прошлого века в столицу Египта из южной части страны переселилась группа разорившихся коптов-земледельцев. Но в городе они не могли найти себе ни работы, ни жилья. Люди начали собирать бочки и другой крупный мусор, сооружая себе временные хижины, а горожане дали им имя «заббалины» (араб. زبالين‎) — «мусорщики».

Со временем переработка мусора стала их основным занятием, хотя в этой сфере они столкнулись с конкуренцией: появившиеся на пару десятков лет раньше мусульманские общины вахийя (Wahiya) уже наладили контакты с владельцами домов и за плату вывозили мусор. Тем не менее мегаполис ежедневно производит тонны отходов, и копты договорились с мусульманами о разделе сферы деятельности. Вахийя продолжали вывозить мусор из домовладений, а копты перекупали у них нужный им тип отходов для последующего использования или переработки. Металл, стекло, пластик и другие твердые материалы заббалины сдают в пункты сбора вторсырья, а органика идет на корм свиньям.

Лучше всех в этом бизнесе устроились вахийя, которые получают плату лишь за вывоз отходов, но перерабатывать им их уже не нужно. Однако занятие в любом случае приносит неплохой по местным меркам доход, поэтому забаллины даже иногда платят «конкурентам», чтобы самостоятельно вывезти мусор, особенно свежий. Читать далее

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