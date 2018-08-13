  • Каспийское море разделено между пятью странами по итогам 22 лет переговоров
    Фото: NASA
  • Каспийское море разделено между пятью странами по итогам 22 лет переговоров
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Каспийское море разделено между пятью странами по итогам 22 лет переговоров

12 августа состоялся международный саммит, на котором пять стран подписали конвенцию о разделе Каспийского моря. Переговоры по этому вопросу длились 22 года.
Анастасия Баринова
13 августа 2018 в 13:41
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Каспийское море расположено на стыке Европы и Азии, омывая пять прибрежных государств. На севере, северо-востоке и востоке берег принадлежит Казахстану; длина береговой линии составляет около 2320 километров. Южное побережье (около 724 км) относится к Ирану; около 1200 км на юго-востоке — к Туркмении; около 955 км на юго-западе — к Азербайджану, а российская береговая линия, протянувшаяся на западе и северо-западе моря, составляет около 695 км.

В 1996 году прикаспийскими государствами была создана специальная рабочая группа (СРГ), в задачу которой входило разработать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Проблема разграничения акватории и раздела ресурсов (нефти и газа) возникла после распада СССР. Кроме того, требовалось определить меры ответственности за убытки, которые могут быть нанесены экологической системе моря.

В течение следующих 22 лет было проведено 51 заседание СРГ, более 10 встреч министров иностранных дел и четыре президентских саммита. К единому решению стороны пришли 12 августа 2018 года в рамках Пятого каспийского саммита, состоявшегося в казахстанском городе Актау. Исторический документ подписали президенты России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркмении.

Море наделено особым правовым статусом. Присутствие вооруженных сил сторонних государств запрещено, что снижает военно-политические риски к минимуму. Ранее Казахстан прорабатывал возможность предоставить ВМС США каспийские порты Актау и Курык, а Азербайджан не исключал размещение на своей территории контингента НАТО.

Территориальные воды составят по ширине 15 морских миль, что уже отличается от международного морского права (12 миль). Три морские мили — около 5,5 километров, однако для небольшого Каспия это дает весомую прибавку в размере подконтрольных вод прикаспийских государств. К территориальным водам будет прилегать исключительная рыболовная зона каждого государства шириной 10 морских миль, а основная акватория Каспийского моря вместе с недрами и дном будет поделена на пять секторов.

По подсчетам экспертов, российская доля составит около 6,1 млрд баррелей нефти и около 3 трлн куб. метров природного газа.

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