Погода в Москве: прощай, лето!
В эти дни центральная часть России находится под влиянием антициклона: осадков в предстоящие выходные не ожидается, однако амплитуда суточного хода температуры увеличивается. Днем воздух еще будет прогреваться до +21…+28 °C, но ночью температура опустится до +15 °C. Наиболее прохладно в темное время суток будет на севере ЦФО: +5…+8 °C. В Гидрометцентре поясняют, что это нормальные показатели для средней полосы в августе. Особенно часто большая разница между дневными и ночными температурами возникает при прояснениях, когда длинными ночами воздух достаточно охлаждается, а днем при высоком солнце успевает нагреться от земной поверхности.
Однако в течение следующей недели лето в последний раз щедро порадует жителей центральной части России солнечной погодой, идеальной для пикников и прогулок. После жарких выходных и парочки истинно летних деньков начнется похолодание. Первым его встретит Северо-Запад России: аномальная жара, установившаяся здесь в начале августа, закончится с приходом циклических вихрей, которые сменят западноевропейские антициклоны. На фоне понижения температуры пройдут дожди, местами сильные, с грозами и порывистым ветром. В Москве первые дни следующей недели еще будут теплыми, но в четверг 16 августа через столичный регион пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет осадки и понизит температуру: дневную — до +18°С, ночную — до +7…+12°С. А на следующий день в столичный регион с северо-запада устремится холодный северо-атлантический воздух, и столбик термометра продолжит опускаться. Узнайте, чем заняться 11 августа в Москве.