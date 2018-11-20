Мемориальный риф Нептуна: первое в мире подводное кладбище
Идея три года не могла получить поддержку властей. Одним из необходимых критериев было обеспечение устойчивости к ураганам, но Левин справился и с этой задачей. В результате в 2007 году в пяти километрах от острова Ки-Бискейн (Key Biscayne) во Флориде на глубине 14 метров появилось первое в мире подводное кладбище Neptune Memorial Reef. В отличие от чиновников, людям возможность такого захоронения понравилась, и Левин сразу начал получать заявки. Вскоре там был похоронен 93-летний Берт Килбрайд (Bert Kilbride) – легендарный дайвер, составивший карту затонувших кораблей на рифе Анегада и в свой 90-летний юбилей отмеченный экспертами Книги рекордов Гиннесса как самый возрастной дайвер в мире. Подводное кладбище растет постепенно; его максимальная территория будет достигать 65 000 м²; вместимость - 125 000 могил. Как и на обычном кладбище, здесь есть центральная площадь, скульптуры, траурные таблички, дорожки и скамейки. Посетить Neptune Memorial Reef могут только сертифицированные дайверы; в результате немало людей, похоронивших там своих близких, заинтересовались погружениями и получили необходимые навыки. Остальные могут приплывать на лодках, отдавая дань памяти усопшему с поверхности воды. Neptune Memorial Reef стал крупнейшим в мире искусственным рифом и привлекает множество туристов-дайверов. Кроме того, он отвечает на одну из проблем современного мира: нехватку земли под новые захоронения. На идею Левина обратили внимание власти Австралии, готовые открыть подводное кладбище вблизи шестого по величине города страны, Голд-Коста в штате Квинсленд.
Узнайте о другом варианте экологичного захоронения.
Идея три года не могла получить поддержку властей. Одним из необходимых критериев было обеспечение устойчивости к ураганам, но Левин справился и с этой задачей. В результате в 2007 году в пяти километрах от острова Ки-Бискейн (Key Biscayne) во Флориде на глубине 14 метров появилось первое в мире подводное кладбище Neptune Memorial Reef. В отличие от чиновников, людям возможность такого захоронения понравилась, и Левин сразу начал получать заявки. Вскоре там был похоронен 93-летний Берт Килбрайд (Bert Kilbride) — легендарный дайвер, составивший карту затонувших кораблей на рифе Анегада и в свой 90-летний юбилей отмеченный экспертами Книги рекордов Гиннесса как самый возрастной дайвер в мире. Подводное кладбище растет постепенно; его максимальная территория будет достигать 65 000 м²; вместимость — 125 000 могил. Как и на обычном кладбище, здесь есть центральная площадь, скульптуры, траурные таблички, дорожки и скамейки. Посетить Neptune Memorial Reef могут только сертифицированные дайверы; в результате немало людей, похоронивших там своих близких, заинтересовались погружениями и получили необходимые навыки. Остальные могут приплывать на лодках, отдавая дань памяти усопшему с поверхности воды. Neptune Memorial Reef стал крупнейшим в мире искусственным рифом и привлекает множество туристов-дайверов. Кроме того, он отвечает на одну из проблем современного мира: нехватку земли под новые захоронения. На идею Левина обратили внимание власти Австралии, готовые открыть подводное кладбище вблизи шестого по величине города страны, Голд-Коста в штате Квинсленд.