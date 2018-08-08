Дважды спасённый: американец победил рак и пережил «внутреннее обезглавливание»
На долю Брока Майстера (Brock Meister) из американского города Плимут выпали серьёзные испытания. В подростковом возрасте ему был диагностирован рак мозга, который врачи, к счастью, смогли вылечить. С 16 лет молодой человек жил самой обычной жизнью, учился, встречался с друзьями и ходил на вечеринки. Одна из них едва не оказалась последней.
В январе нынешнего года он выпил несколько бокалов пива, но решил за руль не садиться и ехал в пассажирском кресле. Машину вел его двоюродный брат, но из-за темноты и скользкой дороги он потерял управление. Автомобиль занесло, он упал в канаву. Брок был пристегнут — но всё же пробил боковое стекло: его тело по пояс высунулось из разбитого окна.
Кузен затащил его обратно в салон. Несмотря на боль в шее, Брок делал попытки встать с сиденья, но его спутник не позволил ему подняться до приезда медиков.
Врачи установили, что молодой человек получил редкую и крайне опасную травму — атланто-затылочный вывих, или так называемое «внутреннее обезглавливание»: разрыв связок между черепом и верхним позвонком — атлантом.
В большинстве случаев эта травма не совместима с жизнью, но Броку повезло: он перенёс и транспортировку в больницу, и многочасовую операцию по вживлению в шею пластины и стержней. На протяжении следующих месяцев молодой человек проходит реабилитационную терапию. Сейчас ему непросто управлять правой рукой, а также он испытывает боли в нижних конечностях, однако прогнозы на полное выздоровление благоприятные — и молодой человек, по его словам, «благодарен за то, что он жив». Интересно, что в операции принимал участие один из врачей, спасших Брока от рака шесть лет назад.
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