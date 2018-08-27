  • Места, где людям запрещено умирать
    Фото: Yuliya Sheludkova
  • Места, где людям запрещено умирать
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Места, где людям запрещено умирать

Где-то нельзя ходить по газонам, где-то — плавать. А есть и такие места, где нельзя умирать.
Анастасия Баринова
27 августа 2018 в 20:17
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Eщё в древности, в V веке до н. э., появился первый в мире запрет на смерть. Он был введен на острове Дилос, считавшемся священным. По легенде, Дилос возник в результате того, что Посейдон захватил своим трезубцем комок земли со дна моря. Остров был плавающим до тех пор, пока Аполлон не закрепил его между Миконосом и Ринией. Здесь один за одним возводились храм Аполлона, святилище Зевса, пещера Геракла и другие почитаемые места, и оракулы заявили, что смерть оскверняет это сакральное место. После того, как было принято подобное решение, все захороненные ранее люди были перенесены на остров Риния. И такое же отношение сложилось на Дилосе к деторождению: богов не стоило тревожить столь низменными событиями жизни, и всех беременных отправляли также отправляли к соседям.

  • Места, где людям запрещено умирать
    Фото: Bernard Gagnon/Wikipedia

Аналог этого запрета сохранился и в современном мире: на японском острове Ицукусима располагается настолько важное для синтоистов святилище, что в прошлом на эту землю не допускался никто, кроме паломников. В наши дни население острова насчитывает 2000 человек, но беременных, а также пожилых и больных людей с 1878 года своевременно переправляют в другие места, чтобы не осквернить священный остров.

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