Места, где людям запрещено умирать
Eщё в древности, в V веке до н. э., появился первый в мире запрет на смерть. Он был введен на острове Дилос, считавшемся священным. По легенде, Дилос возник в результате того, что Посейдон захватил своим трезубцем комок земли со дна моря. Остров был плавающим до тех пор, пока Аполлон не закрепил его между Миконосом и Ринией. Здесь один за одним возводились храм Аполлона, святилище Зевса, пещера Геракла и другие почитаемые места, и оракулы заявили, что смерть оскверняет это сакральное место. После того, как было принято подобное решение, все захороненные ранее люди были перенесены на остров Риния. И такое же отношение сложилось на Дилосе к деторождению: богов не стоило тревожить столь низменными событиями жизни, и всех беременных отправляли также отправляли к соседям.
Аналог этого запрета сохранился и в современном мире: на японском острове Ицукусима располагается настолько важное для синтоистов святилище, что в прошлом на эту землю не допускался никто, кроме паломников. В наши дни население острова насчитывает 2000 человек, но беременных, а также пожилых и больных людей с 1878 года своевременно переправляют в другие места, чтобы не осквернить священный остров.
Тем не менее большинство нынешних запретов на смерть связаны с практическими вопросами: в частности, с нехваткой земли для кладбищ. С этой проблемой столкнулись Ланхарон (Испания); Кюньо, Ле-Лаванду и Сарпурансе (юг Франции), Селлия и Фальчано-дель-Массико (Италия), а также Биритиба-Мирим в Бразилии. В последнем из названных городов ситуация особенно безвыходная: в его окрестностях запрещено рыть могилы, поскольку местность окружена несколькими реками, снабжающими питьевой водой соседний мегаполис Сан-Паулу. Продукты разложения могут попасть в грунтовые воды. Жителям этих населенных пунктов приходится вывозить своих усопших в другие города, платя при этом дополнительные деньги, либо же размещать урны с прахом в уже существующих склепах.
Эта практика применяется в некоторых китайских провинциях: оценив сельскохозяйственный потенциал земли, власти решили, что нет смысла тратить ее на мёртвые тела. На протяжении многих лет в Цзянси и других местах ведутся кампании, призывающие людей выбирать кремацию. Производство гробов здесь было запрещено уже много лет назад.
А в норвежском Лонгйире запрет на смерть, зловещий сам по себе, имеет не менее зловещее объяснение. Самое северное в мире поселение с населением свыше тысячи человек было основано на острове Западный Шпицберген в 1906 году ради добычи угля. Это место впоследствии было выбрано для создания Хранилища Судного дня: запаса жизненно важных ресурсов на случай глобальной катастрофы.
Вечная мерзлота позволит семенам на протяжении десятилетий оставаться неповрежденными, но именно этот фактор оказался решающим и для запрета на смерть: в 1950 году было обнаружено, что тела не разлагаются, а значит, привлекают внимание белых медведей и других хищников, которые потенциально могут разнести инфекцию по всей территории. С тех пор всех пожилых и больных людей переправляют в Осло. Город и его странные условия жизни легли в основу британского телесериала «Фортитьюд». Узнайте, как в итальянской Селлии противостоят смерти.