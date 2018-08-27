Мост на огромных ладонях во Вьетнаме: как это выглядит
В курортном местечке Ba Na Hills, расположенном неподалеку от вьетнамского города Дананг, построен прогулочный «Золотой мост» (Golden Bridge) длиной 150 метров. С высоты 1,4 км над уровнем моря перед посетителями открываются живописные виды горных пейзажей. Элегантные штрихи добавляют высаженные по краям лобелии, но главной отличительной чертой является форма моста: его пролеты поддерживают две гигантские руки.
Руки выглядят так, как будто они высечены из камня, но в действительности это стекловолокно, нанесенное на каркас из стали и для эффектности «состаренное». Проект разработала вьетнамская компания TA Landscape Architecture; строительство заняло около года. Мост создан в рамках государственной программы по развитию туризма. В район Дананга было инвестировано более 2 млрд. долларов, и задачей является увеличение числа туристов на 1,5 млн. человек. В настоящее время здесь ежегодно бывает около 7 млн. гостей.
«Золотой мост» уже сейчас успешно конкурирует с другими известными достопримечательностями Дананга. Это, в частности, украшенный драконами мост через реку Хан, а также пятикилометровая канатная дорога, протянувшаяся на высоте 1487 метров от основания горы Бана (Ba Na) к соседней вершине Вонгнгует (Vong Nguyet).
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