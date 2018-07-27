  • Польский лыжник первым в мире спустился с вершины К2
    Фото: andrzejbargiel/Instagram
  • Польский лыжник первым в мире спустился с вершины К2
    Фото: andrzejbargiel/Instagram
  • Польский лыжник первым в мире спустился с вершины К2
    Фото: andrzejbargiel/Instagram
  • Польский лыжник первым в мире спустился с вершины К2
    Фото: andrzejbargiel/Instagram
Жизнь планеты

Польский лыжник первым в мире спустился с вершины К2

Первым человеком в истории, который смог спуститься на лыжах с горы Чогори (К2), стал польский спортсмен Анджей Баргель.
Анастасия Баринова
27 июля 2018 в 14:52

K2 — это вторая по высоте горная вершина Земли после Эвереста: 8611 метр. У горы есть несколько имен: Чогори, Дапсанг и Годуин-Остен. Она расположена в хребте Балторо на границе Кашмира и Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, в горной системе Каракорум к северо-западу от Гималаев.

Чогори была обнаружена европейской экспедицией в 1856 году. И хотя Чогори уступает Эвересту в размерах, подъем на нее является технически намного более сложным. Ни одна из попыток восхождения зимой не увенчалась успехом. По опасности гора занимает второе место среди восьмитысячников после Аннапурны: коэффициент смертности составляет 25%. До середины 2008 года на вершине Чогори побывало 284 человека, 66 погибли при попытке восхождения. Эверест к тому времени покорили 3684 человека.

Самое первое успешное восхождение на К2 совершили итальянские альпинисты в 1954 году. Однако никто до сих пор не мог покорить гору на лыжах. В 2009 году частичный спуск с К2 сделал американец Дэвид Уотсон, в 2010 году — швед Фредрик Эрикссон, в 2011-м — немец Луис Стицингер.

В 2017 году польский ски-альпинист Анджей Баргель (Andrzej Bargiel) объявил о своем желании поставить этот рекорд. Его экспедиция стартовала под лозунгом: «Сделать невозможное». И хотя реализации замысла тогда помешали погодные условия, Баргель не отказался от него и начал подготовку ко второй попытке. Рекорд был поставлен 22 июля 2018 года: спортсмен, не снимая лыж, проехал от вершины до базового лагеря.

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