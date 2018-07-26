  • Новая Зеландия призывает Австралию поменять дизайн флага
    Флаг Австралии Фото: Wikipedia
  • Новая Зеландия призывает Австралию поменять дизайн флага
    Флаг Новой Зеландии Фото: Wikipedia
Жизнь планеты

Новая Зеландия призывает Австралию поменять дизайн флага

Между расположенными по соседству Новой Зеландией и Австралией регулярно возникают споры на различные темы. Одной из них является дизайн государственного флага.
Анастасия Баринова
26 июля 2018 в 18:39
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Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил, что австралийский флаг является копией новозеландского флага. Это мнение политик озвучивает на протяжении нескольких последних лет, но теперь ситуация особенно обострилась. В конце июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в декретный отпуск, и занявший ее место Петерс приступил к наведению порядка в наиболее важных, с его точки зрения, вопросах.

Оба флага состоят из британского «Юниона Джека» в левом верхнем углу и звезд на синем фоне, однако новозеландский старше. Он появился после колонизации 1841 года, хотя британский король Эдуард VII подписал документ, закрепляющий его положение, лишь в 1902 году.

В свою очередь статус австралийского флага был законодательно закреплен в 1954 году. При этом его дизайн был разработан в 1901 году: тогда Австралия объявила конкурс на создание флага, и победил нынешний вариант. Работу над ним провела творческая группа, состоящая из нескольких австралийцев и одного новозеландца; и современники шутили, что если однажды Новая Зеландия решит присоединиться к соседу, потребуется лишь добавить еще одну звезду на полотнище.

  • Новая Зеландия призывает Австралию поменять дизайн флага
    Фото: Wikipedia
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