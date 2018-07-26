Новая Зеландия призывает Австралию поменять дизайн флага
Исполняющий обязанности премьер-министра Новой Зеландии Уинстон Петерс заявил, что австралийский флаг является копией новозеландского флага. Это мнение политик озвучивает на протяжении нескольких последних лет, но теперь ситуация особенно обострилась. В конце июня премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ушла в декретный отпуск, и занявший ее место Петерс приступил к наведению порядка в наиболее важных, с его точки зрения, вопросах.
Оба флага состоят из британского «Юниона Джека» в левом верхнем углу и звезд на синем фоне, однако новозеландский старше. Он появился после колонизации 1841 года, хотя британский король Эдуард VII подписал документ, закрепляющий его положение, лишь в 1902 году.
В свою очередь статус австралийского флага был законодательно закреплен в 1954 году. При этом его дизайн был разработан в 1901 году: тогда Австралия объявила конкурс на создание флага, и победил нынешний вариант. Работу над ним провела творческая группа, состоящая из нескольких австралийцев и одного новозеландца; и современники шутили, что если однажды Новая Зеландия решит присоединиться к соседу, потребуется лишь добавить еще одну звезду на полотнище.
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Дискуссии о возможности полной смены дизайна новозеландского флага ведутся с 70-х годов XX века, а в 2015 и 2016 годах на эту тему был проведен референдум. По его итогам страна решила оставить существующий флаг, что возвращает на повестку дня вопрос сходства с австралийским.
Уинстон Петерс говорит: «У нас был флаг, который долгое время копировала Австралия. Они должны изменить его и признать факт, что мы были первыми, кто официально принял такой дизайн».
Комментариев со стороны Австралии не поступало, однако на мировом уровне действительно постоянно происходит путаница. Например, на Олимпийских играх в Рио награждение спортсмена из Новой Зеландии сопровождалось поднятием флага соседней страны — и это лишь один пример, который приводят сторонники идеи «плагиата».
I think the @Olympics put the wrong flag on the 2nd placed pole… could be wrong. But that’s what it looked like pic.twitter.com/daNnEiPvTz
— Andrew Mulligan (@Andrew_Mulligan) 11 августа 2016 г.
Посмотрите на варианты флагов, предложенные на смену новозеландскому.