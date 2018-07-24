Количество россиян с ожирением увеличивается
Минздрав России представил ежегодный статистический сборник, посвященный состоянию здоровья граждан страны. Наравне с нарушениями деятельности сердца, кровообращения, слуха и другими заболеваниями, специалисты рассмотрели уровень ожирения. Согласно полученным данным, в 2017 году в России насчитывалось 1 936 272 человек с избыточным весом. При этом эксперты подчеркивают, что в реальности доля страдающих от ожирения может быть еще выше, поскольку в сводке учитывались только те, кто обращались к врачам.
Топ-5 регионов-«рекордсменов»
1. Алтайский край — 127,2 тысячи человек (5,4% населения);
2. Магаданская область — 4,9 тысячи человек (3,4%);
3. Курганская область — 23,6 тысячи человек (2,8%);
4. Тюменская область — 36,5 тысячи человек (2,5%);
5. Оренбургская область — 48,1 тысячи человек (2,4%).
В лучшей форме находятся москвичи (0,5%) и жители Приморского края (0,4%). Для Московской области этот показатель — 0,6%, для Санкт-Петербурга — 1,6%.
Отдельно был проанализирован уровень детского ожирения. Оказалось, что в Еврейской автономной области 64% пациентов с избыточным весом составляют дети младше 17 лет, а в Калужской и Волгоградской областях, в Туве, Крыму и еще 10 регионах на детей приходится треть всех пациентов с ожирением.
В 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось более чем на 10%. Самый высокий уровень роста (25%) показали Кабардино-Балкария, Курская, Смоленская, Ивановская, Костромская, Ульяновская, Калужская и Ярославская области.
По данным Всемирной организации здравоохранения за 2016 год, избыточный вес (индекс массы тела, ИМТ, больше или равен 25) зафиксирован у 1,9 миллиарда человек, то есть примерно у 39% взрослого населения планеты. На первых строчках рейтинга — островные государства Тихого океана. Россия занимает 55-е место в мире, США — 11-е. Узнайте о связи ожирения с генетикой.