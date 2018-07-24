Последний представитель неизвестного племени Амазонии: впервые на видео
В 1990-е годы антропологи обнаружили в бразильском штате Рондония следы разрушенных хижин, а затем заметили человека, живущего на этой территории. Его прозвали Последним из своего племени. Не вступая в контакт, ученые ведут за ним наблюдения. Человек обладает всеми навыками самостоятельного выживания: он выращивает кукурузу, тапиоку, папайю и бананы, а также охотится на животных, загоняя их в ямы-ловушки с острыми палками на дне. Живет мужчина в хижинах из соломы и тростника с ямой в центре — по всей видимости, она служит в качестве укрытия от нападения. По этой же причине, опасаясь врагов, Последний из своего племени часто меняет свои жилища. Предположительно, его возраст составляет около 55−60 лет, но его историю никто не знает. Когда люди подходят к нему слишком близко, он делает предупредительный выстрел из лука.
Исследователи полагают, что в 70-е годы на его племя был совершен налет, и он остался единственным выжившим. Земля, которая является его домом, интересует местных владельцев ранчо, и они время от времени подсылают бандитов, чтобы «расчистить» ее. Известно, что мужчина успешно пережил нападение в 2009 году — делая обход территории, ученые обнаружили на земле пустые патроны от дробовика. Сейчас за судьбой Последнего из своего племени следят представители организации FUNAI. Каждый месяц они сообщают бразильским властям о том, что человек жив, и эта земля не должна передаваться фермерам. В последний раз исследователи видели мужчину в 2016 году, но с тех пор они регулярно находят срубленные им деревья и другие свежие следы. Люди оставляют ему семена и инструменты, чтобы хоть немного облегчить жизнь.
В 2011 году представители FUNAI смогли снять человека на видео, но не были уверены, что его можно опубликовать без разрешения героя съемки. В пользу положительного решения сыграло желание привлечь внимание к проблеме: не только Последний, но и другие представители племен постоянно сталкиваются с перспективой быть убитыми ради плодородных земель.
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