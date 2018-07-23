Жизнь планеты

26−29 июля в Москве пройдут Дни Пекина

Открытие состоится на Тверской площади в пятницу, 16:30.
National Geographic Россия
23 июля 2018 в 15:41
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  • 26−29 июля в Москве пройдут Дни Пекина
    Фото: Pixabay

На Днях Пекина можно будет посетить кулинарные мастер-классы, посмотреть выступления китайских артистов и музыкантов, послушать лекции о китайской традиционной медицине. Одним из главных элементов программы станет фотовыставка «Чарующий Пекин».

Также на время фестиваля в Москву приедет большая делегация молодых китайских спортсменов. «Мы проведем соревнования по ушу и настольному теннису», — сказал на пресс-конференции начальник управления департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Вячеслав Мануйлов.

Ожидается, что в ходе фестиваля состоится круглый стол по урбанистическому развитию Москвы и Пекина, а также конференция по развитию экономики и торговли между двумя городами.

В китайской столице Дни Москвы проходили с 31 октября по 3 ноября 2017 года.

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