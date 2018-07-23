Жизнь планеты

На дне Японского моря найден русский крейсер «Дмитрий Донской»

Тот самый крейсер, затонувший в ночь на 15 мая 1905 года после битвы с японскими военными кораблями.
Анастасия Баринова
23 июля 2018 в 12:16
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  • На дне Японского моря найден русский крейсер «Дмитрий Донской»
    Фото: Архив фототографий кораблей русского и советского ВМФ

О сенсационной находке сообщила южнокорейская компания Shinil Group. Российский океанский броненосный крейсер, спущенный на воду в 1883 году и затонувший в ходе в Цусимского сражения, был обнаружен на глубине 434 м на расстоянии в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо.

Во время своей последней битвы, в ночь на 15 мая 1905 года, он героически сражался сразу против 10 японских кораблей, поэтому его корпус разрушен более чем на треть, однако верхняя палуба сохранилась в хорошем состоянии. Также под водой было найдено несколько пушек, пулеметов, якорей и других корабельных предметов, в том числе железные ящики, похожие на сейфы.

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