На дне Японского моря найден русский крейсер «Дмитрий Донской»
О сенсационной находке сообщила южнокорейская компания Shinil Group. Российский океанский броненосный крейсер, спущенный на воду в 1883 году и затонувший в ходе в Цусимского сражения, был обнаружен на глубине 434 м на расстоянии в 1,3 км от южнокорейского острова Уллындо.
Во время своей последней битвы, в ночь на 15 мая 1905 года, он героически сражался сразу против 10 японских кораблей, поэтому его корпус разрушен более чем на треть, однако верхняя палуба сохранилась в хорошем состоянии. Также под водой было найдено несколько пушек, пулеметов, якорей и других корабельных предметов, в том числе железные ящики, похожие на сейфы.
Found that booty! South Korean company finds old Russian treasure ship believed to be carrying $133 billion dollars in gold bars and coin https://t.co/OU2DD2tcLm pic.twitter.com/UWuJ2opdYI— Joseph Kim (@josungkim) 17 июля 2018 г.
Представители Shinil Group полагают, что на борту крейсера может находиться 200 тонн золота на сумму около 130 миллиардов долларов США. Вместе с тем ученые из Военно-исторического музея Тихоокеанского флота эту теорию не подтверждают, говоря о том, что нет никаких сведений о перевозке на «Дмитрии Донском» больших запасов золота. Кроме того, корабль был военным, и вряд ли бы на нем в разгар боевых действий перевозились ценности.
Операция по подъему останков корабля запланирована на осень, но уже сейчас вокруг открытия разгорается скандал. Так, ученые из Корейского института океанических исследований и технологий уверяют, что ими корабль был найден еще в начале 2000-х годов. Если удастся это доказать, институт сможет заявить права на ценности, которые могут находиться на борту «Дмитрия Донского».
Российские специалисты по морскому праву, в свою очередь, не сомневаются, что крейсер и все его содержимое принадлежат России: «военное судно является территорией государства, флаг которого он несет независимо от воды, в которой он находится. …Любые работы на борту вновь обнаруженного «Дмитрия Донского» должны быть согласованы с российской стороной», — говорят они.
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