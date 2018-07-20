  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: daria525_/Instagram
  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: kseniya_pestereva/Instagram
  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: ryzhaya_luca/Instagram
  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: mr.tim87/Instagram
  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: s.g.nana/Instagram
  • Летний снегопад в Норильске: фото и видео
    Фото: skandi_nord/Instagram
Жизнь планеты

Летний снегопад в Норильске: фото и видео

20 июля на севере Красноярского края выпал снег. Повторение снегопада ожидается и в ближайшие дни.
Анастасия Баринова
20 июля 2018 в 18:34
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Норильск — один из наиболее холодных городов мира: он находится в 300 км за полярным кругом и в 2400 км от Северного полюса. Здесь царит суровый климат субарктического типа: климатическая зима длится с середины сентября по первую декаду мая, а снежный покров сохраняется от 7,5 до 9 месяцев в году. Самое тёплое время приходится на конец июня-август со средней температурой около +14 °C. Абсолютный минимум июля составляет 0,4 °C.

20 июля при температуре +3 °C в городе начал идти снег. Местные синоптики обещали небольшой дождь, ветер до 14 метров в секунду и температуру воздуха 7−12 градусов выше нуля.



Метеорологи говорят о том, что в ближайшие дни на Таймыре до Норильска и на территории северных островов снегопады продолжатся, а столбик термометра местами опустится до -2 °C. Причина — вторжение на Таймырский полуостров арктических воздушных масс.

Днем воздух будет прогреваться до +10 °C и выше, и при такой температуре снежный покров не задержится надолго: снег, попадая на землю, будет таять. Узнайте, почему много снега — это плохо.

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