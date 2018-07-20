Летний снегопад в Норильске: фото и видео
Норильск — один из наиболее холодных городов мира: он находится в 300 км за полярным кругом и в 2400 км от Северного полюса. Здесь царит суровый климат субарктического типа: климатическая зима длится с середины сентября по первую декаду мая, а снежный покров сохраняется от 7,5 до 9 месяцев в году. Самое тёплое время приходится на конец июня-август со средней температурой около +14 °C. Абсолютный минимум июля составляет 0,4 °C.
20 июля при температуре +3 °C в городе начал идти снег. Местные синоптики обещали небольшой дождь, ветер до 14 метров в секунду и температуру воздуха 7−12 градусов выше нуля.
Метеорологи говорят о том, что в ближайшие дни на Таймыре до Норильска и на территории северных островов снегопады продолжатся, а столбик термометра местами опустится до -2 °C. Причина — вторжение на Таймырский полуостров арктических воздушных масс.
Днем воздух будет прогреваться до +10 °C и выше, и при такой температуре снежный покров не задержится надолго: снег, попадая на землю, будет таять. Узнайте, почему много снега — это плохо.