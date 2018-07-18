-
«Аэрофлот» с каждым годом улучшает позиции в рейтинге World Airline Awards. Фото: Игорь Подобаев
-
Сингапурские авиалинии в четвертый раз подряд стали лучшими в мире. Фото: Pixabay
-
А национальный перевозчик Катара — Qatar Airways — в этом году уступил лидерство и сместился на вторую строчку мирового рейтинга. Фото: Qatar Airways
«Аэрофлот» впервые вошел в число 25 лучших авиакомпаний мира
Лучшей авиакомпанией признана Singapore Airlines, в прошлом году занявшая второе место. Сингапурские авиалинии взяли главный приз в четвертый раз за 19 лет существования премии. Qatar Airways (Катар), победившие в прошлом году, на этот раз опустились на строчку ниже.
Топ-10 авиакомпаний мира по итогам World Airline Awards 2018
1. Singapore Airlines
2. Qatar Airways
3. ANA All Nippon Airways (Япония)
4. Emirates (ОАЭ)
5. EVA Air (Тайвань)
6. Cathay Pacific (Гонконг)
7. Lufthansa (Германия)
8. Hainan Airlines (КНР)
9. Garuda Indonesia (Индонезия)
10. Thai Airways (Таиланд)
Российский «Аэрофлот» занял в мировом рейтинге 23-е место (год назад 30-е, в 2016 году — 40-е, в 2015 году — 46-е), в европейском — шестое. Это лучший результат в истории авиакомпании. S7 Airlines расположилась на 98-м месте (95-е место в 2017 году).
Кроме того, «Аэрофлот» в шестой раз подряд стал лучшим перевозчиком Восточной Европы, а также победил в номинации «Питание в премиальном эконом-классе». Компания также заняла шестое место в номинации «Лучший премиальный эконом-класс» и четвертое место в номинации «Лучшее кресло премиального эконом-класса». «Аэрофлот» также занял девятое место в списке перевозчиков, добившихся наибольшего прогресса за год.
В номинации «Лучшая бюджетная авиакомпания мира» в десятый раз подряд победа досталась Air Asia. Лучшей бюджетной авиакомпанией Европы названа Norwegian.
World Airline Awards — своего рода Оскаром в области сервиса на авиатранспорте. Она присуждается британской компанией Skytrax ежегодно по итогам исследования удовлетворенности авиапассажиров, которое проводится с 1999 года и считается крупнейшим в мире. В исследовании путем онлайн-голосования принимают участие миллионы авиапассажиров из более ста стран. В ходе анкетирования оцениваются свыше 40 показателей уровня сервиса.