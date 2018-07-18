В швейцарской церкви заменили звон колоколов на рингтон: видео
В любом городе Европы можно услышать колокольный перезвон — правда, горожане все чаще жалуются на то, что регулярный бой колоколов не дает им спать. Они ссылаются на примеры Германии, где колокольни огорожены щитами, поглощающими звук, или Франции, где колокол бьет раз в час.
В Швейцарии же сложилась традиция «слишком частого звона» — каждые 15 минут. Многие храмы учли пожелания местных жителей и перестали использовать колокола в ночное время. А часовня Святого Петра в Люцерне, расположенная возле знаменитого моста Капельбрюкке, не просто сократила частоту звона, но и заменила его на мелодию.
Это совпало с ремонтом здания: его администрация, рассмотрев все аспекты «шумового воздействия» на горожан и туристов, признала, что обычный звук либо раздражает людей, либо стал настолько привычным, что его уже не воспринимают. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, они пригласили студентов местного Университета прикладных наук.
Молодые люди заменили одну традиционную мелодию на другую: теперь колокола часовни исполняют один из самых известных рингтонов в мире. При этом графика у звона нет — звук включается время от времени с нерегулярными интервалами. «Мы хотели возродить диалог между церковью и искусством, и похоже, что нам это удалось», — говорят студенты.
Арт-проект начался 16 июля и уже заинтересовал и жителей, и туристов. В этом формате колокола будут работать до 30 июля. Узнайте необычные факты о колоколах.