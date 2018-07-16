5 летних опен-эйров, что отвлекут вас от тоски по ЧМ-2018
Что: Park Live
Где: Москва, Парк Горького
Когда: 27−29 июля
За пять лет своего существования Park Live обрел культовый статус благодаря неизменно громким именам участников: мало кому удается собирать на своих площадках столь же впечатляющий состав. Вот и у нынешнего фестиваля, вновь ставшего трехдневным, такой лайн-ап, что пританцовывать начинаешь уже от одного взгляда на афишу. В списке участников Иван Дорн, Bonobo, исландская блюзовая сенсация Kaleo и эксцентричная шведка Tove Lo, а среди хедлайнеров — главный диджей планеты Дэвид Гетта, Gorillaz с единственным выступлением в России, Tricky и легендарные Massive Attack.
Что: НАШЕСТВИЕ
Где: Пос. Большое Завидово, Тверская область
Когда: 3−5 августа
Крупнейшая рок-тусовка страны в этот раз празднует 20-летие титульной радиостанции, поэтому в программе — лучшие артисты и лучшие песни за по итогам двух десятилетий вещания «Нашего Радио». В Завидово выступят как динозавры отечественной рок-сцены вроде «Алисы», «Ногу Свело», «Сплина» и «Пикника», так и новые любимцы публики Монеточка, Mgzavrebi и, конечно же, группировка «Ленинград».
Что: Пикник «Афиши»
Где: Усадьба Коломенское, Москва
Когда: 4 августа
Один из любимых городских опен-эйров с его фирменной расслабленной атмосферой, актуальной гастрономией и модным хипстерским маркетом, справляет 15-летний юбилей, и по этому случаю обещана особенно выдающаяся музыкальная составляющая: выступают канадцы Arcade Fire, ветераны шотландского инди-попа Belle & Sebastian, психоделические австралийцы King Gizzard & The Lizard Wizard и главная певица страны Земфира, которая вот уже два года не появлялась на публике.
Что: Alfa Future People
Где: Пос. Большое Козино, Нижний Новгород
Когда: 10−12 августа
«Главный фестиваль музыки и технологий» на берегу Волги — самая большая техно-сцена страны, занимающая территорию в 50 га. Более 100 диджеев (в том числе Стив Аоки, Дельфин и Alesso), рекордная мощность звука, уникальное световое шоу, а помимо этого — спортивные площадки, интерактивная хайтек-зона с демонстраций технологий будущего и выступления именитых спикеров. В этом году в спортивной программе — соревнования по волейболу, футбольный фристайл, EMS-тренировки и мастер-классы от одного из самых гибких людей в мире, а также водное экстрим-шоу от сборной России по флайборду.
Что: BMFest
Где: Усадьба Коломенское, Москва
Когда: 25 августа
Пилотный фестиваль курируемого Оксимироном международного хип-хоп агентства Booking Machine. На BMFest главный рэпер страны даст единственное в 2018 году выступление, так что каким бы ни вышел этот первый блин, он в любом случае будет знаковым. Заявлены также Thomas Mraz, Markul, Loqiemean, Jeembo, Tveth, молодой американский исполнитель Lil Xan, музыкант и саунд-продюсер Porchy из команды Оксимирона, лидер TeamSESH американский рэпер Bones и панк-рэпер Xavier Wulf.