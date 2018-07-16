Жизнь планеты

5 летних опен-эйров, что отвлекут вас от тоски по ЧМ-2018

Чемпионат мира, превративший 11 российских городов в одну большую фестивальную площадку, увы, закончился. Но лето продолжается — и впереди еще немало теплых дней и отличных летних фестивалей, обещающих не менее душевную атмосферу, чем царила на Никольской весь последний месяц. Представляем лучшие события второй половины лета для тех, кто хочет продолжить веселье.
Ольга Яковина
16 июля 2018 в 14:42
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  • 5 летних опен-эйров, что отвлекут вас от тоски по ЧМ-2018
    Фото: Пикник Афиши

Что: Park Live

Где: Москва, Парк Горького

Когда: 27−29 июля

За пять лет своего существования Park Live обрел культовый статус благодаря неизменно громким именам участников: мало кому удается собирать на своих площадках столь же впечатляющий состав. Вот и у нынешнего фестиваля, вновь ставшего трехдневным, такой лайн-ап, что пританцовывать начинаешь уже от одного взгляда на афишу. В списке участников Иван Дорн, Bonobo, исландская блюзовая сенсация Kaleo и эксцентричная шведка Tove Lo, а среди хедлайнеров — главный диджей планеты Дэвид Гетта, Gorillaz с единственным выступлением в России, Tricky и легендарные Massive Attack.

Что: НАШЕСТВИЕ

Где: Пос. Большое Завидово, Тверская область

Когда: 3−5 августа

Крупнейшая рок-тусовка страны в этот раз празднует 20-летие титульной радиостанции, поэтому в программе — лучшие артисты и лучшие песни за по итогам двух десятилетий вещания «Нашего Радио». В Завидово выступят как динозавры отечественной рок-сцены вроде «Алисы», «Ногу Свело», «Сплина» и «Пикника», так и новые любимцы публики Монеточка, Mgzavrebi и, конечно же, группировка «Ленинград».

  • 5 летних опен-эйров, что отвлекут вас от тоски по ЧМ-2018
    Фото: Нашествие

Что: Пикник «Афиши»

Где: Усадьба Коломенское, Москва

Когда: 4 августа

Один из любимых городских опен-эйров с его фирменной расслабленной атмосферой, актуальной гастрономией и модным хипстерским маркетом, справляет 15-летний юбилей, и по этому случаю обещана особенно выдающаяся музыкальная составляющая: выступают канадцы Arcade Fire, ветераны шотландского инди-попа Belle & Sebastian, психоделические австралийцы King Gizzard & The Lizard Wizard и главная певица страны Земфира, которая вот уже два года не появлялась на публике.

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