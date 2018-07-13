  • Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
    Фото: Sziget
  • Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
    Фото: Sziget
  • Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
    Фото: Sziget
  • Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
    Фото: Sziget
Жизнь планеты

Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы

Sziget — крупнейший в Европе и самый продолжительный музыкальный фестиваль в мире, который пройдет с 8 по 15 августа в Будапеште, подготовил в этом году самую мощную программу в своей 26-летней истории.
Sziget
13 июля 2018 в 16:10

Хедлайнерами Sziget 2018 станут Кендрик Ламар, Gorillaz, Лана Дель Рей, Лиам Галлахер, Mumford and Sons, Дуа Липа, Kygo, Arctic Monkeys и Шон Мендес. Всего на фестивале выступят более 100 исполнителей.

Sziget 2018 пройдет под лозунгом — Love Revolution.

«Революция любви — это наше мирное празднование, в котором мы вместе стремимся: Жить в мире без войн и ядерных угроз Создать атмосферу, где никто не может быть дискриминирован или оскорблен, не зависимо от цвета кожи, религии или сексуальной ориентации, Обеспечить защиту и охрану окружающей среды в повседневной жизни, Уважать права каждого человека, независимо от происхождения», — говорят организаторы.

Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года и является одним из крупнейших мультикультурных событий Европы, привлекая около 500 000 посетителей из более чем 100 стран на семидневном марафоне музыки и искусства в режиме «нон-стоп».

  • Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
    Фото: Sziget

Sziget — это гораздо больше, чем просто фестиваль. Посетителям «Острова Свободы» обеспечен полноценный фестивальный опыт с большими живыми концертами, уникальной атмосферой международного комьюнити и привлекательными туристическими возможностями Будапешта.

Sziget представляет обширную культурную составляющую: на 50 площадках фестиваля проводится около 200 различных программ ежедневно. Музыкальная программа фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки, а на огромной территории фестиваля звучит также метал, фолк, джаз, блюз, альтернатива и даже классическая музыка.

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