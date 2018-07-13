Sziget 2018: представляем крупнейший музыкальный фестиваль Европы
Хедлайнерами Sziget 2018 станут Кендрик Ламар, Gorillaz, Лана Дель Рей, Лиам Галлахер, Mumford and Sons, Дуа Липа, Kygo, Arctic Monkeys и Шон Мендес. Всего на фестивале выступят более 100 исполнителей.
Sziget 2018 пройдет под лозунгом — Love Revolution.
«Революция любви — это наше мирное празднование, в котором мы вместе стремимся: Жить в мире без войн и ядерных угроз Создать атмосферу, где никто не может быть дискриминирован или оскорблен, не зависимо от цвета кожи, религии или сексуальной ориентации, Обеспечить защиту и охрану окружающей среды в повседневной жизни, Уважать права каждого человека, независимо от происхождения», — говорят организаторы.
Sziget проводится на острове Обуда в Будапеште с 1993 года и является одним из крупнейших мультикультурных событий Европы, привлекая около 500 000 посетителей из более чем 100 стран на семидневном марафоне музыки и искусства в режиме «нон-стоп».
Sziget — это гораздо больше, чем просто фестиваль. Посетителям «Острова Свободы» обеспечен полноценный фестивальный опыт с большими живыми концертами, уникальной атмосферой международного комьюнити и привлекательными туристическими возможностями Будапешта.
Sziget представляет обширную культурную составляющую: на 50 площадках фестиваля проводится около 200 различных программ ежедневно. Музыкальная программа фестиваля варьируются от самых значимых имен международной поп и рок-сцены до мировых звезд электронной музыки, а на огромной территории фестиваля звучит также метал, фолк, джаз, блюз, альтернатива и даже классическая музыка.
Кроме музыки, Sziget предлагает целый ряд культурных развлечений, таких как театральные и цирковые выступления, перформансы, арт-инсталляции и выставки современного искусства. На «Острове Свободы» есть собственный пляж, где можно насладиться летним отдыхом в тени деревьев и искупаться в Дунае. Любителям активного отдыха и здорового образа жизни предлагаются спортивные площадки, активные игры на свежем воздухе и занятия йогой. В дневное время на фестивале проводятся кинопоказы, образовательные лекции и мастер-классы.
Уникальная инфраструктура фестиваля обеспечивает гостей всеми удобствами для комфортного отдыха на свежем воздухе. А на его территории можно попробовать еду практически всех кухонь мира.
Sziget проводится в непосредственной близости от центра Будапешта, туристического города с богатой культурной и развлекательной жизнью, красивой архитектурой, термальными источниками и модными «Руин-пабами».
Добраться до «Острова Свободы» можно на автобусе, поезде, самолете, машине и даже на лодке. Для российских гостей фестиваля в Визовом Центре Венгрии в Москве действует упрощенная процедура получения шенгенской визы: с билетами на фестиваль, в которых включен кемпинг, не нужно дополнительно предъявлять бронирование жилья, а визу сделают быстрее, чем обычно.
Большинство гостей размещаются на территории фестиваля в палаточном городке или кемпинге, а также в гостиницах и апартаментах Будапешта.