Срезаны самые длинные ногти в мире: видео
В 1952 году 14-летний школьник Шридхар Чиллал (Shridhar Chillal) из индийского города Пуна был наказан учителем за то, что случайно сломал ему ноготь. Преподаватель отругал его за небрежность и заявил, что «юноша никогда не поймет, как сложно сохранить длину ногтей». Это стало для Шридхара вызовом, и с тех пор он прекратил стричь ногти на своей левой руке.
Родители не одобрили эту идею, но Шридхар доказал им, что необычная рука не является препятствием к профессиональной реализации: мужчина придумал специальный держатель для ногтей и стал работать фотографом для сельскохозяйственного журнала. Не пострадала и его личная жизнь: Чиллал женат, имеет двух детей и трех внуков. Одним из самых позитивных моментов он называет свою популярность: «Меня повсюду узнают, и мне не нужно стоять в очереди», — рассказал он в 2015 году на церемонии, посвященной вручению ему грамоты Книги рекордов Гиннесса.
На момент последнего измерения ногти индийца имели общую длину 909,6 см. Самый короткий ноготь рос на указательном пальце: 1,64 метра, самый длинный — на большом: 1,97 метра. Это причиняло мужчине значительные неудобства: боясь сломать хрупкие отростки, он просыпался каждые полчаса и перекладывал руку. Сама конечность была сильно деформирована. Огромная масса ногтей также повредила один из нервов, и Чиллал оглох на левое ухо. И наконец при малейшем движении кисти рекордсмен испытывал невыносимую боль, которая усиливалась с годами. Избавиться от ногтей тоже оказалось непросто: у основания они были очень толстые, и врачам пришлось проводить операцию с использованием пилы для трепанации черепа. Теперь невероятные ногти станут частью экспозиции нью-йоркского музея Ripley’s Believe It Or Not.