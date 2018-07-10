Самый старый житель Европы скончался в Италии
Джузеппина Проетто-Фрау родилась в 30 мая 1902 года на Сардинии в семье сицилийского происхождения: ее дед переехал сюда с экспедицией Джузеппе Гарибальди. После смерти родителей она жила в школе-интернате вместе с четырьмя сестрами до своего совершеннолетия.
В 1946 году она вышла замуж за вдовца с тремя детьми Джузеппе Фрау и переехала к нему во Флоренцию. Затем она жила с одним из своих приемных сыновей, работавшим спасателем на пляже. Мужчина умер в возрасте 39 лет, спасая человека, и Джузеппина до конца жизни оставалась в его семье, проживая с невесткой и внуком.
По ее словам, она ни дня не могла прожить без шоколада. Она скончалась 6 июля 2018 года. Ей было 116 лет и 37 дней. Паоло Масетти, мэр коммуны Монтелупо-Фьорентино, ежегодно поздравлявший Джузеппину с днем рождения, говорит: «Судьба отняла у нее многое, но даровала долголетие, любовь и необыкновенную семью».
Старейшим жителем Европы Джузеппина стала 15 декабря 2017 года после смерти 116-летней испанки Аны Вела Рубио. 12 февраля 2018 года она вошла в двадцатку старейших людей в истории (18-е место), а 21 апреля 2018 года стала вторым старейшим живущим человеком в мире. Первое место занимает 117-летняя японка Тиё Мияко.
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