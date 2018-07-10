  • Самый старый житель Европы скончался в Италии
    Джузеппина Проетто-Фрау с мэром Паоло Масетти Фото: Top 10 Archive/YouTube
  • Самый старый житель Европы скончался в Италии
    Фото: Richard Monkey/Wikipedia
Жизнь планеты

Самый старый житель Европы скончался в Италии

В Италии в возрасте 116 лет умерла Джузеппина Проетто-Фрау.
Анастасия Баринова
10 июля 2018 в 12:57
107

Джузеппина Проетто-Фрау родилась в 30 мая 1902 года на Сардинии в семье сицилийского происхождения: ее дед переехал сюда с экспедицией Джузеппе Гарибальди. После смерти родителей она жила в школе-интернате вместе с четырьмя сестрами до своего совершеннолетия.

В 1946 году она вышла замуж за вдовца с тремя детьми Джузеппе Фрау и переехала к нему во Флоренцию. Затем она жила с одним из своих приемных сыновей, работавшим спасателем на пляже. Мужчина умер в возрасте 39 лет, спасая человека, и Джузеппина до конца жизни оставалась в его семье, проживая с невесткой и внуком.

По ее словам, она ни дня не могла прожить без шоколада. Она скончалась 6 июля 2018 года. Ей было 116 лет и 37 дней. Паоло Масетти, мэр коммуны Монтелупо-Фьорентино, ежегодно поздравлявший Джузеппину с днем рождения, говорит: «Судьба отняла у нее многое, но даровала долголетие, любовь и необыкновенную семью».

Старейшим жителем Европы Джузеппина стала 15 декабря 2017 года после смерти 116-летней испанки Аны Вела Рубио. 12 февраля 2018 года она вошла в двадцатку старейших людей в истории (18-е место), а 21 апреля 2018 года стала вторым старейшим живущим человеком в мире. Первое место занимает 117-летняя японка Тиё Мияко.

Узнайте о других долгожителях планеты.

Тоже интересно

Итальянцы открыли секрет долголетия

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Самые невероятные гибриды в природе: вы удивитесь (фото)
Самые невероятные гибриды в природе: вы удивитесь (фото)
Тоже интересно
Пять животных-долгожителей
Пять животных-долгожителей
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета