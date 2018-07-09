На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
Анапа
«В связи с низкой температурой морской воды купание на всех пляжах Анапы запрещено! Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает: не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье! Усильте контроль за детьми и пожилыми людьми. Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципального образования.
Понижение температуры воды в море вызвано апвеллингом — подъемом глубинных холодных вод к поверхности, из-за чего температура опускается до 13−15 градусов. При этом еще 6 июля температура воды на главном песчаном пляже составляла 24−25 градусов.
Оптимальная температура, при которой можно купаться в море детям, должна превышать 20 градусов. Взрослым рекомендуют заходить в море при температуре выше 18 градусов. При более низких показателях у человека может начаться озноб и судороги.
Геленджик
Как пишут пользователи в социальных сетях, из-за аварии в канализации и попадания сточных вод в море закрыты также пляжи Геленджика. По их словам, в выходные воду чистили хлором.
«Центральные пляжи закрыты четвертый день. Открыт только пляж на Толстом мысу. По громкоговорителям вдоль набережной сообщали, что это связано с низкой температурой воды, она была около 13 градусов. Ходили слухи про попадание в море канализационных вод, из-за чего в первые дни запах в районе центральных пляжей действительно был очень неприятный», — рассказала порталу «Интерфакс-Туризм» одна из туристок.
Эту информацию подтвердил директор водоканала Геленджика Геннадий Иващенко: