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Камера, замаскированная под портсигар Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
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Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
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Фотоаппарат «Киев-30М» в корпусе ручного фонаря Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
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Атташе-кейс для 35-мм камеры «Зола» Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
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16-мм кинокамера «Имбирь» в женской сумочке Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
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Шпионский «Аякс-12», встроенный в чехол от гражданского фотоаппарата «Зенит» Фото: Aston’s Auctioneers & Valuers
Шпионские камеры из СССР попали на аукцион
12 июля английский аукционный дом Aston`s Auctioneers предложит покупателям различные фотоаппараты. В числе прочих лотов — 30 камер, замаскированных под самые обычные предметы.
Эти модели почти 40 лет собирал коллекционер, чье имя аукцион не раскрывает. О хозяине предметов известно лишь, что он несколько раз бывал в России, где, «вероятно, завел полезные контакты». Как поясняют представители аукционного дома, распад Советского Союза совпал с расцветом тонких цифровых камер, но до наших дней дошло не так много предметов, и еще меньше поступает в продажу. 12 июля может «стать последним возможным днем для коллекционеров, желающих получить настоящую старомодную шпионскую камеру, работающую на фотопленке».
Многие из предметов удачно замаскированы под обычные вещи. Так, легкий малогабаритный фотоаппарат «Аякс-12», разработанный специалистами КГБ на основе немецкого аппарата «Robot» образца 1948 года, спрятан в чехол обычного «Зенита». Человек, носивший эту аппаратуру, не привлекал внимания: чехол закрыт — значит съемка невозможна. Однако шпион мог делать снимки на «Аякс», не раскрывая чехла. Этот лот оценен в 150−200 британских фунтов (180−250 евро).
Еще ниже — 100/120 фунтов (120/150 евро) — установлена цена на зонт со встроенной камерой «Аякс-12».
Среди других предметов коллекции — несколько камер Minox (такими пользовался Джеймс Бонд в фильме «На секретной службе Её Величества»), включая редкую версию Riga, и мужское пальто, где камера была скрыта за одной из пуговиц, а снимок делался при помощи пускового устройства, которое прячется в кармане.
В Aston`s Auctioneers также отмечают, что все предметы прошли проверку и являются подлинными. Это действительно редкость — в наши дни многие предлагают к продаже различные миниатюрные фотокамеры, называя их «шпионскими», но они таковыми не являются.