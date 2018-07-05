  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: lukemaximobell/Instagram
  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: michaelsalzwedel/Instagram
  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: donovan_nelson/Instagram
  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: pjmuller_ /Instagram
  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: di.jane.williams/Instagram
  • В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
    Фото: di.jane.williams/Instagram
Жизнь планеты

В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео

В ЮАР сейчас — разгар зимы, но столбик термометра здесь редко опускается ниже нуля. Этот год стал исключением: наряду с морозами до -8 °C часть страны оказалась завалена снегом.
Анастасия Баринова
5 июля 2018 в 13:14
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В Западно-Капской провинции ЮАР прошел сильный снегопад. Люди радовались и лепили снеговиков; многие дети вообще никогда не видели снега, поскольку в последний раз он выпадал 10 лет назад. Вместе с тем работа некоторых компаний оказалась парализована, и часть дорог, особенно в парке Matroosberg, пришлось закрыть.


Кадры, которые в начале недели делали гости и жители ЮАР, скорее могли бы быть сняты в Альпах: как поясняют специалисты, снег, град и метели для этой местности не характерны даже несмотря на горный рельеф. Причиной климатической аномалии стал холодный фронт, обрушившийся на юго-запад страны. Метеорологи прогнозировали понижение температуры, но показатели в -8 °C стали сюрпризом и для них.


В то время, как в горах шел снег, Кейптаун оказался залит проливными дождями. Но в этом случае наводнение является хорошим событием: город, как и большая часть страны, уже давно страдают от опустошительной засухи. Обильные осадки могут наполнить плотины и вернуть нормальное водоснабжение хотя бы на какое-то время.


Узнайте больше о водном кризисе в ЮАР.

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