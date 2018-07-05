В ЮАР впервые за 10 лет прошел снегопад: фото и видео
В Западно-Капской провинции ЮАР прошел сильный снегопад. Люди радовались и лепили снеговиков; многие дети вообще никогда не видели снега, поскольку в последний раз он выпадал 10 лет назад. Вместе с тем работа некоторых компаний оказалась парализована, и часть дорог, особенно в парке Matroosberg, пришлось закрыть.
Кадры, которые в начале недели делали гости и жители ЮАР, скорее могли бы быть сняты в Альпах: как поясняют специалисты, снег, град и метели для этой местности не характерны даже несмотря на горный рельеф. Причиной климатической аномалии стал холодный фронт, обрушившийся на юго-запад страны. Метеорологи прогнозировали понижение температуры, но показатели в -8 °C стали сюрпризом и для них.
В то время, как в горах шел снег, Кейптаун оказался залит проливными дождями. Но в этом случае наводнение является хорошим событием: город, как и большая часть страны, уже давно страдают от опустошительной засухи. Обильные осадки могут наполнить плотины и вернуть нормальное водоснабжение хотя бы на какое-то время.
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