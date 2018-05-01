Поехали с нами!
По Шёлковому пути с «National Geographic Россия»
В Узбекистан с шеф-фотографом Андреем Каменевым!
Подробнее
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
  • Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
    Фото: proboynick/Instagram
Жизнь планеты

Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео

Московский художник увидел в слоях грязи, покрывающих автомобили, чистое полотно — и принялся создавать на нем удивительные картины.
Анастасия Баринова
14 декабря 2018 в 19:47
На улицах Москвы можно встретить автомобили, покрытые недолговечной графикой: линии, проведённые на пыльной и грязной поверхности машин, складываются в изображения людей или животных. Автор этих картин – 37-летний Никита Голубев, работающий под псевдонимом ProBoyNick.

 Изобретателем жанра DirtyCarArt («Искусство немытых машин») считается американец Скотт Уэйд, на протяжении многих лет создающий подобные «полотна». Он широко известен во всем мире, его произведения появлялись на улицах более двух десятков стран, его называют «Микеланджело грязи» и «Да Винчи пыли».


Москвич начал работать в этом жанре позже, но тоже снискал популярность. По его словам, эта идея пришла к нему в одной из московских «пробок» зимой: рассматривая пыльные поверхности грузовиков и отмечая контраст серого города с яркой Индией, откуда он только что вернулся, Никита решил внести в жизнь Москвы свой живописный вклад.


Чаще всего «полотно» выбирается случайным образом, и изображения наносятся рано утром, когда владелец немытой машины еще спит. Героями его рисунков становятся животные, а также персонажи поп-культуры. Иногда ProBoyNick делает копии знаменитых полотен – вот, например, реплика «Рук молящегося» Альбрехта Дюрера. 

Screen Shot 2018-12-14 at 19.36.27.png

В Инстаграме он поясняет, какую идею хотел донести, и иногда рассказывает об обстоятельствах, при которых создавалась картина.



За время рисования кистью на грязных машинах он открыл разные техники, говоря: «Это как наброски углем или сангиной, только наоборот, белым по черному и нет возможности исправить». Его популярность в мире растет день ото дня: не так давно Голубев был приглашен продемонстрировать свое искусство в Китае.


Посмотрите на 3D-граффити, которые создает французский художник Мантра.

Тоже интересно

Километр чистого искусства

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж
Тоже интересно
Американец создает картины с помощью дождя
Американец создает картины с помощью дождя
Санкт-Петербург «глазами» смартфона: тестируем OPPO
Санкт-Петербург «глазами» смартфона: тестируем OPPO