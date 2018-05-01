Художник, который рисует на грязных машинах: фото и видео
Изобретателем жанра DirtyCarArt («Искусство немытых машин») считается американец Скотт Уэйд, на протяжении многих лет создающий подобные «полотна». Он широко известен во всем мире, его произведения появлялись на улицах более двух десятков стран, его называют «Микеланджело грязи» и «Да Винчи пыли».
Москвич начал работать в этом жанре позже, но тоже снискал популярность. По его словам, эта идея пришла к нему в одной из московских «пробок» зимой: рассматривая пыльные поверхности грузовиков и отмечая контраст серого города с яркой Индией, откуда он только что вернулся, Никита решил внести в жизнь Москвы свой живописный вклад.
Чаще всего «полотно» выбирается случайным образом, и изображения наносятся рано утром, когда владелец немытой машины еще спит. Героями его рисунков становятся животные, а также персонажи поп-культуры. Иногда ProBoyNick делает копии знаменитых полотен – вот, например, реплика «Рук молящегося» Альбрехта Дюрера.
В Инстаграме он поясняет, какую идею хотел донести, и иногда рассказывает об обстоятельствах, при которых создавалась картина.
Robocorpse Почувствовал себя героем сюрреалистичного фильма... стою, рисую на грязном грузовике труп робокопа, подходит коп, говорит « бог в помощь»...« спасибо», говорю, «и вам»... может, я сплю? When i was drawing this one, the police officer came to me and said « may the God help you»... well, i am blessed by a cop now, that means something. #dirtycarart #dirtyart #bigformat #bigtruck #dustyroad #robocop #postmodernism #dustbrushing #proboynick
За время рисования кистью на грязных машинах он открыл разные техники, говоря: «Это как наброски углем или сангиной, только наоборот, белым по черному и нет возможности исправить». Его популярность в мире растет день ото дня: не так давно Голубев был приглашен продемонстрировать свое искусство в Китае.
Посмотрите на 3D-граффити, которые создает французский художник Мантра.
В Инстаграме он поясняет, какую идею хотел донести, и иногда рассказывает об обстоятельствах, при которых создавалась картина.
Robocorpse Почувствовал себя героем сюрреалистичного фильма… стою, рисую на грязном грузовике труп робокопа, подходит коп, говорит «бог в помощь»…» спасибо», говорю, «и вам»… может, я сплю? When i was drawing this one, the police officer came to me and said «may the God help you»… well, i am blessed by a cop now, that means something. #dirtycarart #dirtyart #bigformat #bigtruck #dustyroad #robocop #postmodernism #dustbrushing #proboynick
Публикация от Nikita Golubev (@proboynick) 1 Май 2018 в 1:48 PDT
За время рисования кистью на грязных машинах он открыл разные техники, говоря: «Это как наброски углем или сангиной, только наоборот, белым по черному и нет возможности исправить». Его популярность в мире растет день ото дня: не так давно Голубев был приглашен продемонстрировать свое искусство в Китае.
Посмотрите на 3D-граффити, которые создает французский художник Мантра.