  • Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии
    Фото: Саша Левин
  • Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии
    Фото: Олег Рыбенко
  • Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии
    Фото: Ван Кюблер
  • Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии
    Фото: Pixabay.com
  • Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии
    Фото: Pixabay.com
Жизнь планеты

Как заработать, добираясь на работу на велосипеде: опыт из Италии

Итальянское Министерство окружающей среды предложило гражданам активнее использовать велосипеды. Стимулировать интерес должно денежное вознаграждение.
Анастасия Баринова
3 июля 2018 в 17:12

Первыми инициативу подхватили два города в регионе Эмилия-Романья: Чезена и Чезенатико. Уже со 2 июля любой житель города, добирающийся на работу и обратно на велосипеде, может получать по 25 центов за километр. Максимальная сумма составляет 2,5 евро в день или 50 евро в месяц. Чтобы стать участником пилотного проекта, который продлится до ноября, горожанину потребуется подать заявку в муниципалитете и установить специальное приложение на смартфон, которое будет учитывать передвижения. На выплату жителям-велосипедистам будет направлено около миллиона евро.

В первый же день регистрации в Чезенатико было подано 25 заявок, а в более крупном городе Чезена — более 200. Администрация Чезены не сомневается в успехе замысла: в этом небольшом городе площадью около 249 кв.км уже сейчас создано 90 км велосипедных дорожек, а финансирование, предоставленное Министерством окружающей среды Италии, позволяет увеличить их число. На первых этапах планируется оборудовать направления, которые используют школьники — это позволит приучать новое поколение горожан к экологическому транспорту. В Чезенатико также появятся новые велосипедные дорожки, связывающие жилые районы с офисами и школами.

По словам представителей городов-новаторов, им уже поступили звонки от соседей, также желающих принять участие в экологическом эксперименте и уточняющих детали.

Узнайте о других возможностях передвижения по городу без автомобиля.

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