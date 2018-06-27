Вандализм из добрых побуждений: в Испании профан отреставрировал средневековую статую
Небольшой город Эстелья в испанской провинции Наварра привлекает туристов винодельнями, природой и древнеримской историей. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, в том числе церковь архангела Михаила (Iglesia de San Miguel Arcángel), построенная в XII веке. В ее часовне установлена деревянная статуя XVI века, изображающая Святого Георгия. Однако время оставило на скульптуре свой отпечаток: ее краски выцвели, а поверхность потрескалась. Местный приход решил отреставрировать святыню, но вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, служители церкви попросили о помощи учителя труда — по всей видимости, прихожанина, желающего внести свой вклад в жизнь общины.
Результат оказался катастрофическим. Лицо статуи приобрело розовый цвет и застыло в гримасе изумления, доспехи стали серо-красными, и, вдобавок, его конь, как и всадник, теперь напоминает персонажа мультфильмов.
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El Gobierno de #Navarra estudia «sanciones» por la calamitosa restauración del San Jorge del sXVI en #Estella #Lizarra #SanJorge #eccehomo
— Diario de Noticias (@NoticiasNavarra) 25 июня 2018 г.
Городская администрация выразила свое возмущение: проведение реставрации исторического памятника должно было пройти экспертизу и быть согласовано со специалистами. Нарушение этих правил уже нанесло непоправимый вред: «мастер» неправильно отшлифовал поверхность, а затем использовал штукатурку и самую обычную краску, не годящуюся для реставрационных работ. Профессиональные реставраторы не уверены, что все последствия можно будет исправить — в ближайшее время экспертная комиссия оценит масштаб повреждений.
Это не первая церковь в Испании, пострадавшая из-за «вандализма с благими целями». Шесть лет назад 81-летняя прихожанка храма в городе Борха (провинция Сарагоса) попыталась самостоятельно освежить фреску Ecce Homo («Се человек») художника Элиаса Гарсия Мартинеса, но получившееся изображение напоминало обезьяну. Фреска прославилась в интернете и до сих пор привлекает туристов. Узнайте, как посетитель повредил картину в Третьяковской галерее.