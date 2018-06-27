  • Вандализм из добрых побуждений: в Испании профан отреставрировал средневековую статую
    Фото: La Vanguardia/YouTube
  • Вандализм из добрых побуждений: в Испании профан отреставрировал средневековую статую
    Фото: La Vanguardia/YouTube
Жизнь планеты

Вандализм из добрых побуждений: в Испании профан отреставрировал средневековую статую

Реставратор-любитель невольно испортил деревянную статую в старинном испанском храме.
Анастасия Баринова
27 июня 2018 в 18:30
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Небольшой город Эстелья в испанской провинции Наварра привлекает туристов винодельнями, природой и древнеримской историей. Здесь сохранилось множество памятников архитектуры, в том числе церковь архангела Михаила (Iglesia de San Miguel Arcángel), построенная в XII веке. В ее часовне установлена деревянная статуя XVI века, изображающая Святого Георгия. Однако время оставило на скульптуре свой отпечаток: ее краски выцвели, а поверхность потрескалась. Местный приход решил отреставрировать святыню, но вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, служители церкви попросили о помощи учителя труда — по всей видимости, прихожанина, желающего внести свой вклад в жизнь общины.

Результат оказался катастрофическим. Лицо статуи приобрело розовый цвет и застыло в гримасе изумления, доспехи стали серо-красными, и, вдобавок, его конь, как и всадник, теперь напоминает персонажа мультфильмов.

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